心無雜念就好！有位哥哥在網上分享和弟弟在外合租遇到的問題，他表示有天弟弟女友需暫住家裡，可是弟弟平時都是上夜班，晚上時間就只剩他與弟弟女友在家，但他在家看電視時，就發現弟弟女友時常穿「內衣」走來走去，和弟弟女友聊天時眼睛都不知放哪，已經對他造成莫大困擾，規勸對方多加件外套，卻被回覆「這又沒什麼，又不是穿性感內衣」。

一名哥哥在「Dcard」論壇發文，他表示自己和弟弟在外租屋住一起，但是最近弟弟女友搬過來住家裡，雖然只是暫時的，不是住很久，不過讓他最困惑的是弟弟女友常穿「內衣」在家走來走去，他提到由於弟弟平時都是上夜班，因此，晚上只剩他和弟弟女友在家，每當他在客廳看電視時，就常看到弟弟女友只穿「內衣」出現。

他認為自己是正常的男性，和弟弟女友講話時，目光都不知道該放在哪裡，他也曾暗示弟弟女友要不要穿個外套，但是弟弟女友卻表示「這樣又沒什麼，很舒服，又不是穿性感內衣」，他還曾因為這原因差點和弟弟吵起來，他不解是自己問題，還是弟弟及女友的觀念太誇張。

有名哥哥抱怨弟弟女友只愛穿「內衣」在家閒晃，提議加件外套卻被回「又不是穿性感內衣」。（翻攝自Dcard）

文章一出，網友紛紛留言表示「好比穿比基尼一樣，人家讓你看就沒事，人家不讓你看就有事」、「自己心無雜念就好了啊，她不怕你看 那你就正常看就好了啊」、「主要還是看身材吧，胸小看起來就很健康」、「我在家也會這樣穿欸」、「健身房的女生也都穿差不多這樣啊」、「如果是短版小可愛覺得還好」、「bra top不就跟運動內衣一樣單穿很正常吧」。

不過也有女網友表示，認為原PO弟弟女友這樣的行徑不妥當，「我覺得她不行欸」、「我只有在男友面前才有可能只穿內衣，連在家人面前也一定好好穿衣服」、「來借住還不尊重」、「我覺得超級不行」。