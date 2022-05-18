烏克蘭戰爭期間，廢止的車諾比核電廠與運作中的紮波羅熱核電廠一度成為環境警訊，所幸之後都轉危為安，一派看法認為，烏克蘭戰爭造成外界對核電的進一步恐懼，但是日本三菱重工核能集團卻認為「這是福島事故以來，核電重新發展的最佳機會」，因為這場戰爭顯然把燃料價格當成武器，化石燃料因戰爭而巨幅波動，核電反而穩定很多。

金融時報(Financial Times)報導，三菱重工核能部門負責人加藤明彥表示，烏克蘭戰爭帶來的最大教訓是：在地緣政治上，可自產的電力要比進口天然氣更安全，而核電就屬於一種準自產電力。

「這場戰爭使得人們意識到，只要我們從海外進口化石燃料，就必然會擔心來源不穩定。這使得許多人改變了對核電的看法，核電是一種穩定的國內能源。」

福島事故是歷史上最嚴重的核能災難，導致日本關閉了大多數的核電廠，有3年的時間極度依賴天然氣，尤其是從俄羅斯進口。如今戰爭重新引發了日本對於核電的重新認識。

日本是全球第三大經濟體，在停用核能之後的幾年，屢屢陷入電力危機，如今液化天然氣和石油成本飆升，又加劇了此一危機。此外，還引發了外交困境，日本約9%的液化天然氣從俄羅斯進口，在西方盟國對莫斯科實施制裁之際，日本陷入裡外不是人的窘迫局面。

相對的，日本的核燃料來源就安全的多，根據 瑞斯塔能源(Rystad Energy)電力市場分析師雷恩‧克瑞克(Ryan Kronk) 的評估，日本約55%的鈾燃料來自西歐國家，沒有什麼外交與經濟問題。

加藤的意見也表明日本對於核能態度的明確轉變，日本首相岸田文雄本月在倫敦也發表過類似言論，岸田說：「日本將利用核能，幫助世界實現『能源去俄羅斯化』的目標。」

加藤樂見這個發展，他說，一些核電廠已經計劃在2023年恢復運轉，其中最主要的是女川電廠，它已通過安全檢查。而它是最靠近東日本大地震所在地的電廠之一，要是重新運轉是個重要的象徵。

日本是全球核反應爐最多的國家之一，在福島核災前，日本大約有30%的能源來54座核反應爐。然而核災改變了一切，直到現在也僅有4座反應爐重啟，10座三菱重工核電部門自 2009 年以來沒有建造新的核電廠，而是專注於對其現有 16 座反應堆的維護和支持。目前的主要業務是設計緊急應變系統，在遇到危機時，可以安全關閉電廠，所謂的危機包括恐怖襲擊或是自然災害。

加藤表示，包括英國、法國在內的國家已承諾建造新的核電廠，三菱重工預計在未來幾年，也可望得到來自歐洲的零件訂單，這對日本的核能復興也有助益。