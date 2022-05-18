福貞-KY（8411）17日宣布，旗下鼎立金屬包裝公司，與全台屋頂型太陽光電領導大廠-群創能源科技100％持股子公司-嘉創能源公司，完成屋頂型光電創能項目合作簽約，規劃鼎立新竹廠屋頂南側面積，裝設1,407瓩（KW）陽光屋頂，最快於明年4月發電正式躉售，預估每年發電量為160萬度電。

福貞以每度電排放0.55kg二氧化碳（CO2）計算，將可減少88萬公斤的CO2排放量，為綠電和減碳，做出雙重貢獻。

福貞致力於改善和發展綠色技術，並做好廠區污染防範及處理，推廣綠色生產，為保障食品包裝安全，集團各廠陸續通過ISO9001、ISO14001、ISO22000、FSSC22000及OHSAS18000等國際標準認證，國際化標準認證，為中國大陸製罐行業認證的先驅。

福貞因應集團為高產能的企業，為降低生產成本，以執行直購電交易及生產機械改造等，以減少電費支出，近年已取得降低企業營運成本的績效。

福貞福建廠去年8月為響應中國大陸 「雙碳政策」（碳達峰及碳中和），與福建國電風力發電公司簽約，建置屋頂型光電合作項目。 緊接著，福貞旗下鼎立新竹廠今年5月推動陽光屋頂計畫，由群創能源科技公司100％持股的子公司-嘉創能源公司全額出資建置太陽能板及相關設備，規劃福貞新竹廠屋頂南側面積，可裝設容量為1,515.03KW，扣除屋頂無法鋪設面積後，預估可裝設容量為1,407KW（仍需以台電公司核准最終設置容量）。

鼎立新竹廠的屋頂太陽能發電，估計最快於明年4月發電正式躉售，預估年發電量為160萬度電。福貞秉持綠色生產，旗下兩岸基地將持續實踐企業綠電與環境減碳的雙效策略，善盡企業社會責任。