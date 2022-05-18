「踢貓效應」(Kick the cat effect)源自一則有趣的寓言：一位騎士在晚宴上被領主訓斥了一頓，他怒氣沖沖地回到自己的莊園，對沒有及時迎接的管家大發了一頓脾氣。管家心裡惱火，回家後找了個雞毛蒜皮的理由，又把自己的妻子罵了一頓。妻子受了委屈，正好看到兒子在床上蹦跳，上去就給了兒子一耳光。最後，那孩子莫名其妙地挨了一耳光，心情極度糟糕，一腳把正在身邊打滾的貓踢了個跟斗。

心理學家用這則寓言描繪了一種典型的情緒傳染鏈—人的不滿情緒和糟糕的心情，一般會隨著社會關係鏈條依次傳遞，由地位高的傳向地位低的，由強者傳向弱者。最終，無處發洩的最弱小者便成了犧牲品。

這種情緒轉移現象在生活中並不少見。一個人一旦無法正常宣洩和排解自己的不良情緒，就往往會找一個出氣筒，把情緒轉移到其他人或物的身上，而且，往往會宣洩到那些比自己弱的人或物身上—非但憑空發怒，而且欺軟怕硬，事情過後往往因此更加自責。有時自己也明知不對，卻很難控制。

現實生活中的「踢貓效應」未必有寓言中那麼誇張，但是，不可否認，「情緒傳染」(Emotional contagion)的現象卻十分普遍—某人工作受挫，帶著滿肚子悶氣繃著臉回到家，看什麼都不順眼，便立刻將壞情緒傳染給了家裡其他人，於是整個晚上甚至連續幾天全家都不得安寧。同樣，某人在家裡受了氣，也會把壞情緒帶到工作中。

被傳染者常常一觸即發，越來越嚴重，壞情緒有時還會在傳染者身上潛伏下來，到一定的時期重新爆發。這種壞情緒傳染給人造成的身心損害，絕不亞於病毒和細菌引起的疾病危害。

這就像一個圓圈，以情緒不佳者為中心，向四周延展開來，這就是常被人們忽視的「情緒傳染」。用心理學家的話說：壞情緒會像「病毒」一樣從這個人身上傳播到那個人身上，一傳十，十傳百，其傳播速度有時比有形的病毒和細菌的傳染速度還要快。

因此，我們既要學會控制自己的情緒，也要學會疏解他人的情緒，截斷「踢貓效應」或者說「情緒傳染」的傳播鏈條。

心理學家蘭斯．蘭登在他的部落格裡記錄過這樣一個故事：某家小餐館裡，一個顧客指著面前的杯子，對一名女服務生大聲喊道：「服務生，你過來！你們的牛奶是變質的，把我的紅茶都糟蹋了！」

這名女服務生連忙說：「真對不起！我立刻給您換一杯。」

新紅茶很快就準備好了，碟邊放著新鮮的檸檬和牛乳。

那名女服務生把那些食物輕輕地放在那個顧客面前，輕聲地說：「先生，如果您要在紅茶裡放檸檬，就不要加牛奶，因為檸檬酸會使牛奶結塊。」

顧客聽了這話，臉一紅，小聲地說了聲「謝謝」，語氣也沒那麼憤怒了。

當時，蘭登正好在旁邊目睹了這一切，於是，等那個顧客走後，蘭登問那名女服務生：「明明是他的錯，您為什麼不直說呢？」

服務生笑著說：「因為他當時很生氣，我不能跟著他生氣，否則他對著我發火，我又找誰去發火呢？」

生活中，每個人都是「踢貓效應」長長鏈條上的一環，情緒確實會透過你的姿態、表情、語言傳達給對方一些資訊，在不知不覺中感染對方。明白了「情緒傳染」的危害，你就要學會及時調整自己的情緒，不讓你的壞情緒傳染給他人。如果這樣去做了，相信你的生活會充滿陽光。

※本文節錄自《墨菲定律：如果有可能出錯，那就一定會出錯！》／幸福文化出版