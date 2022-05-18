大疫當前，確診的孕婦愈來愈多，甚至有確診孕婦失去胎兒同時也失去性命。面對來勢洶洶的病毒，孕媽咪們不免焦慮，《康健》特別整理孕媽咪最在意的14件事，並諮詢茂盛醫院婦產科主治醫師林于翔及國泰綜合醫院婦產科專任主治醫師蔡亞倫，由2名專業的婦產科醫師詳解，提供最適切的建議。

●新冠疫情下，孕婦必知的14個關鍵問題

Q1：孕婦會比一般人更容易感染新冠病毒嗎？

答：不會。

林于翔說，孕婦被感染的機會跟一般人相同，但被感染之後的疾病嚴重度和併發症機會來得比一般人高，「所以我們還是呼籲孕媽咪要積極打疫苗。」

蔡亞倫補充，這原因是孕婦賀爾蒙變化、情緒壓力影響，且體液增加、白蛋白與血球數量相對降低，免疫力相對比較低弱，所以不管是任何的感染疾病，都可能比一般人來得嚴重。請媽咪們要補充足夠的營養，作息規則，保護好自己跟寶寶。

Q2：孕婦如果都沒有出門，是否就不必擔心感染新冠病毒？

答：錯，很難做到100％的預防。

蔡亞倫表示，就算孕婦不出門，同住家人也還是會出門接觸公司同事，以及到大樓電梯等外在環境，防護沒完整落實，還是有可能把病毒帶回家。

林于翔也說，即便孕婦待在家裡不跟外界接觸，但社區大樓有共管的排水排糞系統，病毒可能透過浴室共管在大樓之間回流，香港過去就曾傳出類似的社區感染事件，加上Omicron變異株傳播力又更強，建議孕婦還是要隨時注意自身健康，家裡浴室也要盡量多開窗增加空氣流通，降低風險。

Q3：孕媽咪去醫院產檢，會不會增加染疫的風險？

答：有可能。

林于翔說，大疫期間，大醫院急診充滿篩檢陽性而前來接受PCR的潛在確診者，確實增加了群聚感染和接觸風險。他建議孕媽咪善用各家醫院開發的App，留意醫師看診進度，先在院外或比較少人的地方等待，快到看診時再進醫院檢查，減少診間外的候診時間。

蔡亞倫也提醒，孕媽咪回醫院產檢時，一定要記得戴口罩、勤洗手，回家時可換掉外出衣物。

假如孕媽咪還是不放心，林于翔建議懷孕期間相對健康的媽咪們，在疫情最嚴峻的1～2個月內，不妨先轉去家裡附近的婦產科診所產檢，主動分流，等待疫情稍緩再回醫院產檢即可，醫院也可以把醫療量能留給確診孕婦或高風險孕婦。「媽媽手冊都會記錄孕媽咪們的抽血相關資料等，診所醫師可以很快了解你的狀況，不必擔心。」

Q4：孕婦感染新冠病毒後，在不同孕期的症狀及嚴重度也有不同嗎？

答：不同孕期的症狀嚴重度不同。

林于翔說，孕婦在第一和第二孕期的生理變化比較不明顯，症狀也比較不明顯。然而，到了第三孕期，心臟負擔變得沉重，肺活量也變小，當出現上呼吸道症狀，例如喘，就會變得非常明顯。尤其愈接近足月生產的孕婦，還可能出現呼吸衰竭的情形。

蔡亞倫解釋，孕婦在第三孕期時因為胎兒會愈長愈大，孕婦體內的血量會增加30％～40％，進而增加心肺負擔，此時若確診新冠肺炎，除了重症風險高，康復的時間也比較久。而且美國華盛頓州2021年有一篇報導顯示，第三孕期住院比率比較高。她認為，在第二孕期後的孕婦都應特別注意自身健康狀況。

針對確診孕婦，指揮中心5月12日公布最新的臨床收治指引是：

1.36周以上的確診孕婦原則上收治住院，或經評估可在家休養。

2.未滿36周的確診孕婦，需評估若有嚴重症狀或危險因子，可收治住院。

(示意圖/Shutterstock)

Q5：孕婦需要購買血氧機在家備用嗎？

答：可以購買放在家備用，能幫助孕婦在還沒有嚴重症狀之前，進一步了解血氧濃度的數值變化，可以當參考值用。

林于翔表示，一般人的血氧濃度大約為98％或99％，當低於95％、甚至接近90％，都還可以承受，但是因為孕婦心臟負擔沉重，基本上血氧濃度只要低於95％，而且無論怎麼深呼吸也達不到95％以上，「此時就很危險，建議就醫。」

蔡亞倫也說，假如孕婦休息一下還是會喘，或是室內空氣之下血氧濃度無法達到95%以上，要特別小心。

如果沒有購買血氧機，林于翔建議可觀察2指標：①呼吸喘不過氣、②指甲甲床不紅潤，兩者都是缺氧徵兆。「假如甲床或唇色已經發紺發紫，則非常嚴重，請務必盡快就醫！」

Q6：確診孕婦如果症狀輕微、選擇在家休養，可以吃哪一些藥品？

答：針對症狀治療的一般感冒藥物，例如退燒止痛藥、化痰藥、抗組織胺、腸胃藥等，基本上多是孕婦安全用藥，沒有導致畸胎的風險，孕婦可以視症狀服用，以減緩不適症狀。

林于翔建議，在家可先準備乙醯胺酚類的止痛藥，例如普拿疼。當然，假如染疫孕婦是沒有症狀的，就不需要特別用藥。

不過，林于翔和蔡亞倫都特別提醒，孕婦應避免含有可待因（Codeine）的止咳藥，以及非固醇類消炎止痛劑（NSAIDs），例如日本Eve止痛藥，對胎兒有不利影響，可能導致胎兒動脈導管提早閉合。

圖為輝瑞Paxlovid新冠口服藥。(圖／shutterstock)

Q7：確診孕婦有必要吃輝瑞抗病毒藥物Paxlovid嗎？

答：只要經醫師評估使用效益大於風險，是准許使用的，適用對象為無症狀或輕症的確診孕婦。

只不過，指揮中心在Paxlovid藥物使用上又特別註明「目前尚無Paxlovid用於孕婦的臨床資料」，意指目前沒有明確報告證明孕婦可以安全用藥，不免又令孕媽咪擔憂。

蔡亞倫說，雖然Paxlovid的安全性目前沒有大型人類研究，但動物實驗相對性是安全的，而且Paxlovid在2021年12月通過美國食藥局EUA之後，美國母胎醫學會便支持有輕微症狀的確診孕婦可以使用Paxlovid。

林于翔說，他個人比較建議懷孕周數滿3個月以上，而且輕症轉重症機會較高或胸悶影響呼吸情況的孕婦使用Paxlovid，否則使用一般感冒藥物做症狀治療即可。輕症轉重症機會較高的孕婦，例如合併有糖尿病、妊娠糖尿病、氣喘、高血壓、抽菸、有肺部疾病等。

Q8：選擇待在家休養的確診孕婦，當出現哪一些情況必須立即就醫？

答：除了前述所說，當確診孕婦的血氧濃度低於95％、呼吸喘不過氣、或指甲甲床不紅潤等，都需要立即就醫之外，蔡亞倫也提醒，有合併慢性疾病、高血壓、腎臟病、心臟病等高風險孕婦，當症狀愈來愈明顯而且沒有改善，或是突發性肚子劇烈疼痛、頭痛、視力模糊等症狀，也有必要就醫。

林于翔不忘提醒，確診孕婦一旦發現胎動減少、子宮規則收縮、或下體有鮮紅色出血等，也要記得到醫院檢查，避免早產。「建議孕婦先查好醫院婦產科綠色通道的專線，因為現在急診壅塞，檢傷速度較慢，打一通電話、透過綠色通道流程就醫，會是更有效率的選擇。」

過去規定，確診者就醫必須搭乘119 救護車，或由地方政府衛生局規安排防疫計程車接送。不過今年4月起，開放同住親友也可接送確診者就醫，或確診者自行步行、騎車、或駕車前往醫院。「確診孕婦若必須就醫，最好有家人幫忙開車接送最好，」林于翔說。

Q9：確診孕婦做羊膜穿刺進行唐氏症篩檢，會不會感染胎兒呢？

答：羊膜穿刺的過程步驟在完全消毒之下，原則上不會感染到胎兒。

不過林于翔說，在孕婦確診的節骨眼之下，他比較建議孕媽咪尋求其他的替代篩檢方法，例如改成以抽血方式篩檢，準確率達99％，是好的選擇，而且一樣也適合滿34歲以上的孕婦。

蔡亞倫表示，假如孕婦仍選擇羊膜穿刺，如果能在懷孕16～18周內，並且居隔後篩檢能夠轉陰性，後續一樣是可以進行羊膜穿刺的，只是需要把篩檢時間延後一點點，不過要是媽咪們仍擔心的話，還是以非侵入性染色體檢查為主。

Q10：確診孕婦有可能發生早產或流產嗎？

答：有可能，有一些文獻研究數據顯示確診孕婦會增加早產、流產、甚至是死胎風險。

林于翔說，相關文獻資料還不是很多，研究結果也略顯粗略，但孕婦的呼吸道狀況一旦有影響的話，對氧氣需求度很高的胎兒也可能造成影響。不過如果是無症狀或輕症的孕婦，影響應該不大。

蔡亞倫補充，美國有文獻報告指出，確診孕婦因重症併發症而住進加護病房機率，是一般人的3倍，需要插管 (2.9倍)、葉克膜 (2.4倍)，及死亡機率(1.7倍) 也都比一般人高。

不過蔡亞倫也提醒，在第一孕期的孕婦，胚胎可能因為染色體不正常，會萎縮、流掉，而且如果孕媽咪本身也有高血壓、子癲前症、妊娠糖尿病、第二型糖尿病、或其他器官方面系統性疾病，早產或流產風險本來就會有，這些不一定都是因為染疫所致。

(示意圖/Shutterstock)

Q11：確診孕婦會把病毒垂直感染給寶寶嗎？

答：有少數的個案報告顯示新生兒有感染病毒，可是不常見。

蔡亞倫表示，新冠病毒需要透過ACE2及TMPRSS2受體進入體內，而胎盤上這2種受體比較少，所以大部分是不垂直感染的，只不過有少數案例報告顯示，在3%的新生兒鼻腔、胎盤、臍帶血、糞便、還有抽血有偵測到病毒。

林于翔提醒，確診孕婦第一優先是照顧好自己，畢竟相關的文獻報告不多，個案的狀況相關性都有待商榷，目前也沒有研究顯示孕婦染疫後會導致畸胎，或是寶寶出生後有其他疾病潛在風險等，「孕媽咪多注意自己的健康最重要。」

Q12：確診孕婦產後如果需要哺餵母乳，可以親餵寶寶嗎？

答：不建議，建議以瓶餵暫時取代親餵。

林于翔說，確診媽媽產後勢必得跟寶寶隔離一陣子，雖然一開始無法有肌膚上的接觸，但還是建議媽媽要定期擠奶，過程注意戴口罩和手部消毒，再裝進奶瓶餵給寶寶喝。有文獻指出，母乳不會有病毒，但有抗體，寶寶喝了能增加免疫保護力。

蔡亞倫說，當媽媽的篩檢結果轉陰性時，再和寶寶同房，但親餵時還是要注意，要把乳房旁邊的肌膚清潔乾淨再補餵母乳，餵完後媽媽和寶寶也要再清潔一次。

但是，若寶寶一出生就習慣瓶餵了，後來不肯讓媽媽親餵，這怎麼辦？「就接受吧！我認為這做法是在大疫期間最好的平衡點，保障母嬰雙方的健康更重要，」林于翔說。

Q13：確診產婦要等多久之後才能接觸寶寶，不必擔心會把病毒傳給孩子？

答：建議以PCR採檢陰性為主。林于翔說，這關乎採檢準確度的問題，要接觸寶寶之前如果是快篩陰性，要擔心偽陰性問題，比較放心的還是以PCR採檢陰性為主，可以確認呼吸道幾乎沒有病毒了。只不過初期接觸寶寶時，還是建議戴著口罩再抱寶寶，並注意勤洗手，做好消毒防護。

蔡亞倫補充，只是這方式怕目前的PCR量能不足，所以目前政府也主張確診隔離7天後不需要再PCR，而自費到急診採檢也可能影響到急需檢測的民眾。建議可以觀察一下症狀，媽咪們要是擔心的話，可自主管理7天過後，做好防護後再跟寶寶接觸。

Q14：月子中心如果不收確診產婦，該怎麼辦？

答：建議孕婦先規劃好坐月子的應變計劃。

大部分月子中心的規範在疫情期間變得相當嚴格，疫情嚴峻時，即便確診的產婦後續PCR採檢陰性，月子中心也可能會因為擔心帶給其他媽媽和新生兒困擾，婉拒產婦和新生兒入住。

林于翔建議孕婦最近可以先安排好坐月子的應變計劃，萬一染疫、母嬰無法入住月子中心，媽媽也能安心採用其他方法坐月子。