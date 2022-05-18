喝咖啡對身體究竟有無益處？事實上，學界大多對咖啡帶來的正面益處抱持肯定態度，如哈佛大學曾實證咖啡能有效預防數種慢性病；亦有大型研究證實，每天攝取最多8杯咖啡以上，能夠降低總死亡風險。

根據上述，咖啡看似對人體有益無害；然而，咖啡豆品種、沖泡方式不盡相同，飲用後對身體的影響不能一概而論。如《英國醫學期刊》（BMJ）近期刊載研究發現，未經過濾器過濾的咖啡，如義式濃縮（Espresso）、濾壓咖啡，當中的咖啡醇、咖啡豆醇與二萜類較其他咖啡製品更高，恐怕會提升體內的血清總膽固醇（S-TC）、對身體健康不利。

●研究：一天喝3-5杯義式濃縮咖啡 體內「總膽固醇」水平顯著增加

挪威特羅姆瑟大學研究團隊，在過去48年間（1974年-2016年），研究團隊每6-7年間在挪威進行咖啡飲用的隨機訪問，最近一次研究囊括11,074明女性與10,009位男性，年齡層皆為40歲以上。

研究團隊針對採用不同咖啡沖泡方式的受試者進行分析，利用多變量線性回歸模型評估咖啡與血清總膽固醇的關聯性。初步結果顯示女性每日攝取3.8杯咖啡、男性則為4.9杯，喝咖啡者的年紀普遍更為年長。

(圖/潮健康提供)

研究結果顯示，「義式濃縮」咖啡的攝取量增加，與男性體內的血清總膽固醇提升顯著相關。每天喝3-5杯義式濃縮的男性，比不喝者的膽固醇水平高出0.16 mmol/L；女性則高出0.09 mmol/L。總體而言，每天飲用3-5杯義式濃縮，與血清總膽固醇增加0.13 mmol/L可能有關。

另外，研究也發現，濾壓咖啡（Plunger coffee）的攝取亦可能使膽固醇水平上升。每天喝超過6杯咖啡的女性，比不喝者高0.11 mmol/L。研究團隊宣稱，男性的咖啡攝取與總膽固醇提升，較女性有更強的關聯性。

(圖/潮健康提供)

●咖啡喝太多導致心血管疾病？ 使用「咖啡過濾器」有幫助嗎？

為何義式濃縮、濾壓咖啡會增加血清總膽固醇？研究作者Åsne Lirhus Svatun表示，將不同的咖啡豆品種參雜後製成義式濃縮，容易殘留咖啡醇、咖啡豆醇與二萜等物質，被認為是讓體內膽固醇濃度提升的主因。先前研究表明，每日飲用9杯以上的義式濃縮，體內產生過多二萜、咖啡醇與咖啡豆醇，可能使心血管死亡風險驟增25%。

另外，萃取方式也可能影響咖啡成分，如濃縮咖啡機、膠囊咖啡機、摩卡壺等。其中濃縮咖啡機製成的咖啡，咖啡醇濃度為54毫克/升，為三者中最大。二萜則因咖啡豆品種而有所差異；在此研究中，「阿拉比卡豆」被認為含有最高含量的二萜。若想避免攝取上述3種成分，使用咖啡過濾器可能有所幫助。

「有趣的是，咖啡含有1000多種植物性化學物質。其中35種化合物攝取量取決於咖啡豆的種類、烘焙程度、沖泡方法的類型和份量。因此在未來的研究中，需要將更多的因素納入參考。」Svatun表示。