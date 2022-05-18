台灣Omicron病毒確診數大幅攀升，進入社區流行化，衛福部國家中醫藥研究所所長蘇奕彰在今年4月中央疫情指揮中心記者會上說明，清冠一號治療確診病患的案例，引起民眾熱烈討論，對此，中醫師高資承表示，清冠一號適用於已經確診的病患，可以有效改善症狀，但尚未確診的病患服用，恐有反效果。

●健康人飲用清冠一號 恐導致脹氣、腹痛副作用

針對清冠一號效用，高資承醫師說明，清冠一號適用於已經確診的病患，可以有效改善症狀，但不建議尚未確診的病患服用。由於清冠一號的組成包含黃芩、魚腥草、北板藍根、栝樓實、荊芥、薄荷、桑葉、厚朴、炙甘草、防風……等，這些藥物以中醫來說有疏散風寒、清熱解毒的效果。

高資承醫師強調，身體健康者若飲用這帖中藥，不僅無法增強免疫力，還有可能導致腹痛、胃腸脹氣、腹瀉……等副作用，需由中醫師看診後開立處方使用，切勿自行購買服用。

根據國家研究院的介紹，2020年4月3日三軍總醫院中醫部與感染科合作建立「COVID-19患者中西醫共治模式」，為加護病房危重症、重症病患進行診治，由於治療成效顯著，隨即擴及照護輕症患者。之後台中榮民總醫院、高雄長庚紀念醫院也陸續加入中醫會診治療，醫師發現確診患者在中藥標準方介入後，發燒症狀緩解，心跳、血壓及生理徵象明顯穩定。

●清冠一號可有效對抗變異株 患者平均9天可3採陰

國家中醫藥研究所為了迅速、大量提供品質穩定的標準化治療藥物，於2020年4月20日將「抗病毒」與「免疫調節」等中藥組成台灣清冠一號，這也是治療確診患者的核心標準藥物。

根據國家研究院的臨床研究指出，清冠一號不僅對新冠肺炎有效，更能抑制英國、南非等變異株。中藥清冠一號也可減少輕度至中度住院患者轉入加護病房的機會，減少肺部的破壞及降低肺纖維化的發展，病患平均9天即可獲得3採陰性檢驗結果。

目前政府已將清冠一號納入健保給付，高資承醫師建議，若確診病患需要服用清冠一號，可以致電中醫診所詢問與掛號，等待中醫師進行視訊看診後，開立藥物，再由確診病患的親人或朋友於看診3天內前往診所取藥。