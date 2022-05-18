疫情升溫，許多人都在居家遠距辦公的狀態。不僅開會討論不方便以外，也連帶衍生出一群居家症候群問題。《好食課》林世航營養師整理了4項常見居家會有的症狀，並和大家分享哪些食材與營養可以幫助解決這些問題，在家辦公也能健康快活！

狀況1－用眼過度：

遠距開會盯著電腦2小時以上，魂沒飄，眼睛也乾了，這時可以多補充富含葉黃素及玉米黃素的食材，包含菠菜、地瓜葉及南瓜，助你減緩眼睛發炎不適！

狀況2-久坐致便秘：

長期久坐缺乏運動，也會影響腸道蠕動，建議可適時起身舒緩舒緩筋骨外，飲食上可多吃富含水溶性膳食纖維的食材，如蘋果、燕麥及木耳，促進腸道蠕動外，也可使糞便變得較鬆軟好排出！

(圖/好食課提供)

狀況3-壓力過大：

想舒緩壓力可以多吃含色胺酸算、鈣及鎂的食材，色胺酸為合成血清素的原料，可以幫助我們舒緩緊張的情緒，鈣及鎂則調控神經及肌肉的收縮，可幫助舒緩情緒及放鬆肌肉，食材建議多吃雞胸肉、乳製品及堅果！

狀況4-情緒低落：

不少人於家中照不到太陽，又無法出去外面散步轉換心情，而漸漸有情緒低落、憂鬱的傾向，這時可多補充富含ω-3脂肪酸的食材，如鮭魚、亞麻仁油及奇亞籽，幫助改善情緒焦慮，使心情能較穩定！