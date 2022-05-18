阿公店水庫位於高雄岡山、燕巢與田寮區交界，擁有全臺灣第一條環繞水庫的自行車道。每逢春季，花旗木炸開粉紅大道，單車騎行秀麗山水間，迎向花旗木粉紅陣雨，然後前往鄰近的大崗山，在景觀餐廳飽餐土雞，閒散泡茶賞夜景，愜意的鐵馬小旅行，總是吸引無數遊客驅車前往朝聖。

粉紅夢幻系自行車道

迎向徐徐微風，呼吸竄入體內的青草香，收覽暢懷舒心的湖光山色，偷得半日悠閒，到被稱為「高雄後花園」的阿公店水庫騎自行車！

生態池畔，雨豆樹張開翠綠大傘，花旗木綻放嬌嫩。(攝影/Carter)

環繞水庫的自行車道全長約8公里，大多為平緩林蔭道，沿途經過煙波虹橋、龍口吞泉、長堤夕照、日昇蓬萊⋯⋯等環湖10景。長達2.38公里的壩堤位於水庫西北方，騎行於寬敞筆直的長堤，一面是寧靜悠遠的遼闊水色，另一面是蔥鬱翠綠的阿公店森林公園，最是心曠神怡。

騎自行車經過吊橋，飽覽秀麗山水風光。(攝影/Carter)

每年四月，森林公園的生態池畔花旗木綻放，輕風拂過，猶如一陣夢幻的粉紅霧雨。園區內生態豐富，蝴蝶翩飛、獨角仙棲息，四月初至五月中旬進入螢火蟲季，黑夜籠罩的森林閃爍點點螢光，似走入超現實魔幻秘境。

• 阿公店水庫風景區管理處

地址：高雄市燕巢區工程路1號

電話：(07)616-5641

放山雞與風味餐的原產地

騎完自行車道，肚子也差不多開始抗議了，驅車前往鄰近的大崗山，用美食安撫疲憊空虛的身體。「雷達壹品土雞城」是大崗山上的超人氣首選，原本在電子公司上班的林老闆返鄉接手外祖父母的心血，朝休閒景觀餐廳發展，種菜養雞的區域經過整理後，搖身一變，成為兒童遊戲區和景觀泡茶區。

泡茶區視野遼闊，可以俯瞰岡山平原的美景。(攝影/Carter)

用餐環境升級，傳承自外婆的好味道也一再進化，招牌「刺仔雞湯」使用紅茄苳、刺仔頭以及十多種中藥材長時間燉煮，自家養的放山土雞肉質Ｑ彈不柴，湯頭清爽甘甜，沒有強烈中藥味，屬於夏天也適合的溫補，林老闆說：「這是我記憶中的味道，小時候外婆都用這個配方燉豬腳。」

刺仔雞湯使用的雞肉是自家飼養的放山土雞，肉質Ｑ彈不柴。(攝影/Carter)

另一道收服味蕾的必嚐料理是「梅子雞」，土雞肉先醃再炸，淋裹上獨家研發的特調梅醬，酸酸甜甜的滋味特別下飯。此外，純手工製作的炸芋丸外皮酥脆、內餡綿密，留下滿口芋香，而外公種下的麻筍「正著時」（台語），口感爽脆，簡單清炒就能感受到山野旬味，鄉土美食搭配俯瞰岡山平原的美景，難怪饕客們總絡繹不絕。

清炒季節食蔬搭配酸酸甜甜的梅子雞，看似簡單的山野旬味收服了一票饕客的味蕾。(攝影/Carter)

山林雲起沏時光，滿城燈火伴茶香

大崗山的另一側，走入綠意環抱的山居，「坐看雲起時人文空間」呈現截然不同的悠緩氛圍。

被植栽包圍，猶如古裝場景的中式典雅茶空間。(攝影/Carter)

依山坡而建的院落，古韻悠然，經歲月洗鍊的檜木、漂流木和枕木被重新安置，樸拙老件於各角落重生，舒適自在的空間，呈現女主人陳素雲的美學日常—「在藝術裡游走，在茶香中生活，在自然間沈思」。陳素雲笑著分享品茗30餘年的茶道：「喝茶節奏緩慢，需用心體會。希望走進來的人，因空間轉換而沈澱心境，喜歡上喝茶的感覺。」除了品茗，這裡也提供火鍋和簡餐，並不定期自辦展覽以及開設茶道、花藝等課程。

餐點擺盤精緻又豐富，高升排骨餐的排骨以梅子和老薑調味，味道醇厚不膩。(攝影/Carter)

古典茶館因第二代林子辰的加入增添現代新意，了解年輕人注重的儀式感，於餐點擺盤、茶具使用上更用心，委託本土陶藝家設計精巧可愛的迷你個人小壺，令人愛不釋手，喝茶也多了分趣味。因為子辰長年吃素，了解蔬食對環境及身體的好處，正著手改變餐飲方向，未來將以蔬食為主，開發以茶入菜的餐點。

像扮家家酒般的迷你壺兼顧時尚美感與茶香，陳素雲說：「壺很小所以泡茶時會更專注。」(攝影/Carter)

露台外，蒼翠林木連接一望無際的平原，而夕陽正緩緩沈落入海。隨著夜幕低垂，萬家燈火逐漸點亮，桌上茶香氤氳，頗有王維書寫「行到水窮處，坐看雲起時」，那般順應自然、悠閒自得的心境。

夜色涼如水，與三五好友相聚、與情人並肩，賞景聊日常，就是浮生好時光。(攝影/Carter)

•雷達壹品土雞城

地址：高雄市田寮區崗安路100-13號

電話：(07)636-1758

時間：10:00~21:00，週二公休

FB：搜尋「雷達壹品土雞城」

• 坐看雲起時人文空間

地址：高雄市阿蓮區崗山里崗山1號

電話：(07)633-1187

時間：週日至週五11:00~0:00，週六11:00~1:00

網址：https://ycsi.com.tw/

FB：搜尋「坐看雲起時人文空間」

本文作者：李曉萍