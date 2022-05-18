台灣房市火熱，高房價讓不少想要購屋的年輕人卻步。近期就有一名女網友相中台南一間沒有陽台、室內不到8坪的物件，但開價250萬，讓她感慨「真的令人很絕望」，不過其他網友看了價格，直言屋齡23年的中古屋，開價250萬已經非常便宜了。

這名網友在「爆怨2公社」發文，近期在台南看房，發現僅套房都要兩百萬上下，她舉例一間屋齡23年的中古屋，室內坪數不到8坪、沒有陽台的物件，開價竟然達250萬。

她表示，年輕時的她太蠢，搞到現在36歲還在負債，沒錢辦婚禮，更沒錢生小孩，對人生很迷茫，「該死的房價，真的令人很絕望」。

貼文曝光，掀起網友熱烈討論，「身體健康更重要，錢沒什麼好比較的，夠用就好」、「沒事的，你並不孤單」、「唉！貴的離譜，一堆租屋的怎麼辦」、「有同感，跟其他國家比起來台灣房價真的很不正常，連不是首都的地方也貴成這樣」。

另外，不少網友認為250萬非常便宜，未來增值空間大，「250萬真便宜，在新竹大概只能買車位」、「23年250萬房子超便宜的，過幾年要買250，很難了」、「八坪套房200萬，台北人已羨慕」、「台北應該是要800吧」、「現在不買250，再來就變350」。