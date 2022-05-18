米粉、油、洗衣精……各種民生物品整齊陳列，這裡不是大賣場，而是「實物銀行」。「實物銀行」由高雄市社會局以公私協力方式推動，集結各界力量，設置9處實體分行，提供生活陷困民眾短期物資，協助渡過突發難關，一年服務超過1萬2000戶次的經濟弱勢家庭。

在社會各角落點亮一盞燈

寬敞明亮如賣場的空間中，一排排貨架整齊陳列民生必須品，身障人士姚聖光推著輪椅穿梭其間，挑選所需的食物和生活用品，當天他以1065點兌換了衛生紙、紙尿布、紙巾、冬粉、鮪魚和肉醬罐頭、麥芽飲品⋯⋯等，他開朗的告訴我們：「身障者收入不穩定，社工幫忙找到這項（實物銀行）資源，對我來說幫助很大，壓力減輕許多。」

實物銀行受助對象，涵蓋低收入戶、中低收入戶、遭遇緊急變故的弱勢家庭、自主求助的個案等。實物銀行的兌換流程，是由社福單位及社工評估家戶需求，經個別訪視後，依社會局的評估量表核定每月配發點數，點數可用於各區實物銀行，以大約市價7折的方式兌換物資，有效減輕弱勢家庭的日常開銷，而部分未符合社會局開案資格、實際上卻生活困難的邊緣戶，也能透過實物銀行得到幫助。

實物銀行一站解決生活所需，非常方便。 (攝影/Cindy Lee)

自107年起，社會局委託「高雄市慈善團體聯合總會」及「高雄市社福慈善總會」設置9處實物銀行，提供企業及善心民眾捐贈的物資，包含調味料、主食、罐頭乾糧等民生物品，以及尿布、奶粉、營養品等特殊物資。另設置63處物資發放站，讓無法親自至實體分行的受助家戶就近領取，若受助戶有生鮮及其他物品的需求，也可搭配領用食物券，前往合作賣場購買。

實物銀行也有「物資行動車」服務，物資車每月巡迴8場次，總共服務17個行政轄區。(攝影/Cindy Lee)

為了深入高雄各角落，服務更多弱勢家庭，實物銀行更依區域特性開發不同的服務方式，例如：「物資行動車」每個月前進那瑪夏、桃源等區，送愛到偏遠山區；「行動柑仔店」則進一步在貨車旁架設簡易貨架，讓偏鄉民眾有逛小超市的愉悅感，除了生活必須品，也提供手電筒、毯子、電風扇等百貨雜項。

鄰里好厝邊，愛心即時配

「雄愛心物資包」與food panda合作，宅配物資至弱勢家庭，受助戶在疫情期間可避免外出。(攝影/Cindy Lee)

因應疫情期間不方便外出，社福慈善總會去年率先在鳳山區推出「雄愛心物資包」服務，與foodpanda合作，將物資宅配至急需幫助的家庭。不同於傳統需等待5至7天的工作流程，社工評估完成後，可直接協助線上下單，由實物銀行包裝出貨，幾小時內，受助戶即可收到物資包，同時能照顧因疫情被列為居家關懷的弱勢民眾。未來預計將服務擴展至高雄各區，並逐步開放手機下單平台，由受助戶自行操作，慈善總會執行長表示：「導入創新智能服務的社會救助，可減少各單位往來耗時，讓個案獲得最快、最即時的幫助。」

3個貨架和1台冰箱組成「迷你食物銀行」，結合以惜食為概念的「阿福食物銀行」，除了生活物資，並供應商家捐贈的蔬果鮮食，目前已有16個據點。(圖片提供/社團法人高雄市慈善團體聯合總會)

另一方面，慈善團體聯合總會則推動「迷你食物銀行」，結合自辦的「阿福食物銀行」，提供鮮食蔬果及冷藏食品。總會希望鼓勵家戶踏出門，增加鄰里互動，對受助家戶而言，領取物資也相對便利，此外，因需求空間小、設立成本低，更容易擴展據點，建立緊密的服務網絡。

實物銀行整合公部門及私人慈善團體的力量，有效率地幫助弱勢家庭，即時傳遞社會關懷。除了感謝全聯、統一企業、臺灣期貨交易所等單位長期捐贈物資及嘉里大榮公益物流的協助，期待未來有更多公益資源加入，攜手照顧弱勢家庭。

• 高雄市實物銀行

電話：(07)261-0125、(07)748-1756

網址：https://kcgfoodbank.blogspot.com/

• 社會局社會救助科

電話：(07)337-3372

本文作者：李曉萍