「別人恐懼時，我貪婪！」。「股神」巴菲特趁美股下跌大舉危機入市，巴菲特旗下波克夏周一（16日）揭露最新持股變動，新增股票包括花旗、雪佛龍（Chevron）、動視暴雪等8檔股票，但他狠下心賣光投資30年、曾經最愛的銀行股富國銀行。巴菲特曾對富國銀業務讚許有加，即使在2016年爆發假帳戶、貸款違規等醜聞，還一直持有富國銀行股份。

波克夏公布2022年第一季（至3月31日止）持股報告，新增花旗、派拉蒙、金融企業Markel Corp和Ally Finance等8檔股票；其中持有花旗集團5500萬股，目前價值約26億美元，派拉蒙全球6900萬股、價值約19億美元。而增持蘋果、雪佛龍、西方石油、動視暴雪、通用汽車等7檔股票。

巴菲特同時狂砍威訊持股，從上季近1.59億股減持剩140萬股，才3個月時間，持股價值由83億美元降至約7000萬美元。此外，出清富國銀行、藥商艾伯維（AbbVie）和必治妥施貴寶等3支股票。

華爾街日報報導，波克夏上季暴買雪佛龍和西方石油，原因是該公司預期商品價格將維持高檔，重押能源股在高通膨下有避險效應。分析師表示，能源股擁有巴菲特青睞的兩大特色，包括低估值，以及配發股利，回饋股東報酬。

從最新數據顯示，波克夏前十大押注持股和投資組合持股占比如下：

一、蘋果持股增至8.909億股，市值1556億美元，在波克夏整體持股占比達42.79%，投資部位最高。

二、美國銀行維持10.1億股不變，市值416億美元，持股占比11.27%。

三、美國運通持有1.51億股，市值284億美元，持股占比7.67%。

四、雪佛龍增至1.59億股，市值259億美元，持股占比7.02%。

五、可口可樂持有4億股，市值248億美元，持股占比6.71%。

六至十排名分別為西方石油持有2.2億股（占比3.57%）、卡夫亨氏、穆迪、美國合眾銀行、動視暴雪

波克夏第一季持倉總市值增至3635.54億美元，較去年同期3309.53億美元，增加約一成。從其持股變化來看，蘋果持股占比擴大，而其傳統銀行股和消費股則相對減少。