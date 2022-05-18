英國一名男子於2009年買下一間酒吧，這間酒吧歷史悠久，甚至可追溯至西元1650年代，而這名老闆幾十年間持續翻修，日前用吸塵器清理地板時，卻意外發現一枚1分錢的古硬幣，且這枚364年前的硬幣價值高達12500英鎊（折合新台幣約46萬元），讓他又驚又喜。

太陽報報導，酒吧老闆戈頓（David Gorton）在翻修期間，用吸塵器吸地板時突傳一道沉悶聲音，一看才發現吸到一枚硬幣，「當時我沒多想，先放到口袋，但在五個小時後，把硬幣洗乾淨才發現，這可能是個非常稀有的東西」。

戈頓表示，這是一枚面值一先令的古硬幣，可追溯至西元1658年的奧利弗‧克倫威爾銀製先令（The Oliver Cromwell silver shilling），他推測，這枚硬幣可能是當時一名在此處喝酒的人給隨手扔下，如今價值高達約12500英鎊。

突然發現一枚價值12500英鎊的古硬幣，讓戈頓欣喜若狂，且不僅硬幣，他近期又發現一個17世紀的壁爐，以及可追溯到西元1600年代的石製砲彈。