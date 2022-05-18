人與人間相處的溫暖！1名女性外送員日前在雨中跑單，發現某份鹹酥雞訂單中，客人竟在其中1份鹹酥雞寫下備註「這份麻煩給外送員，下雨天辛苦了，謝謝」，讓她大為感動；其他外送員同行紛紛留言「果然最好的都是別人的客人」、「佛心滿滿」。

該名外送員在臉書「外送員的奇聞怪事」發文表示，「下雨天遇到天使客人」，原來她日前接到1份鹹酥雞的外送單，訂單中其中1份小份鹹酥雞備註寫上「這份麻煩給外送員，下雨天辛苦了，謝謝」，讓她大為感動，將訂單截圖PO出，吸引網友紛紛留言。

1名女性外送員日前在雨中跑單，發現某份鹹酥雞訂單中，客人竟在其中1份鹹酥雞寫下備註「這份麻煩給外送員，下雨天辛苦了，謝謝」，讓她大為感動。（翻攝自臉書「外送員的奇聞怪事」）

該外送員發文提到「重點下雨天選擇刷卡的都是天使，現金單打電話不接的是惡魔」；其他網友紛紛留言「佛心滿滿」、「佛心客人...願他一生平安」、「好羨慕嗚嗚，果然最好的都是別人的客人」、「等等司機表示，我吃素」、「我都遇不到！真好！」

也有外送員分享「記得有一次跑雨天，然後那次都不是收到小費，都遇到客人送吃的，然後我的大箱裡就，1份咖喱飯、1杯紅茶、1份麻醬麵、1碗蛋花湯」；也有顧客說看到外送員雨天特地進沒雨的地方給食物，怕客人拿到淋濕的餐，感覺很貼心，幾乎都會多給小費。