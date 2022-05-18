吃個全麥吐司心好累！1名網友發現拿出全麥吐司後，轉過頭吐司就不見了，找了半天才發現全麥吐司竟有「保護色」，因為吐司竟與廚房流理台的大理石花紋融為一體，其他網友笑說「令人疲累的吐司」、「這張圖我看了3分鐘」、「這篇是視力檢查吧」。

有網友在臉書「爆廢公社」發表1張圖表示，他今天拿出全麥吐司後，一轉頭卻怎麼也找不到，最後他整整找了1個早上才恍然大悟，找出吐司，照片中是一處廚房流理台，檯上的大理石花紋是土黃底色和黑色斑點，而該全麥吐司剛好也是黃底配黑點，2者幾乎互相「融合」，成完美「保護色」「保護色」。

1名網友發現拿出全麥土司後，轉過頭就發現不見了，找了半天才發現全麥土司竟有「保護色」，因為吐司竟與廚房流理台的大理石花紋融為一體。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

其他網友紛紛留言「令人疲累的吐司」、「這張圖我看了3分鐘，才知道你在公X小」、「我也是看了很久才發現，有保護色」、「論盤子的重要」、「哇，真的很會藏耶」、「這篇是視力檢查吧」、「我好像看到了飢餓遊戲的彼得」、「吐司界的變色龍」、「我看到眼睛快脫窗了」、「好功夫」。

也有不少網友分享其他「偽裝大施」，像是平板電腦的保護討與汽車皮套融為一體，也有火龍果後與石材地板幾乎毫無違和，或是有人把寶特瓶蓋放在瓦斯爐的開關，乍看之下也難以認出來二者。

平板電腦的保護套與汽車座椅融為一體，也有火龍果後與石材地板幾乎毫無違和，或是有人把寶特瓶蓋放在瓦斯爐的開關，乍看之下也難以認出來二者。（翻攝自臉書「爆廢公社」）