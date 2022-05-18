台灣疫情擴大後，已感染過新冠病毒的總人數已達80萬例，許多人開始關注新冠病毒感染過後是否會再次感染。目前醫學界的數據顯示，確實有不少重複感染的案例。由於病毒持續變異，再次感染新毒株的機率不小。目前流行的Omicron因為免疫逃逸能力較強，因此即便因感染而獲得免疫力，仍會被Omicron突破感染。所幸再次感染的重症與死亡率都極低，但還是會造成感染後身體不適與增加康復後遺症的機率。

英國《自然》科學期刊（Nature）近期刊文指出，在Omicron造成新一波感染後，醫學界才發現重複感染的現象激增，「這是之前沒有觀察到的趨勢」。上海同濟大學呼吸醫學教授胡洋指出，目前沒有任何證據顯示接種疫苗與曾經感染就能避免再次感染，重複感染的案例倒是愈來愈多。已有的重複感染病例報告指出，每次感染身體的感受與反應不見得會相同。來自海外患者的主訴中曾提及重複感染高達5次之多，在第3次之後「明顯有些長期的後遺症，感覺身體大不如前」。

台灣疫情擴大之後，目前已有超過80萬例確診。這些曾經感染Omicron的人必須面對重復感染的問題。圖為台北街頭的篩檢站。（圖／路透）

根據3月底發表於《刺胳針─傳染病》（The Lancet Infectious Diseases）醫學期刊一篇由瑞典Umeå大學所做的《新冠病毒重複感染真實世界保護力研究》，在追蹤500萬人長達20個月的數據顯示，感染者在3個月內，其重複感染的保護力為95%，在20個月內平均保護率會降至87%；如果感染後接種1劑或2劑疫苗，其保護率相較於自然感染者分別為58%與66%。

研究還發現，整體而言，在長達20個月時間裡，重複感染者的住院風險仍然很低，其中又以重複感染並接種2劑疫苗的者住院率最低。瑞典的研究顯示，在曾經感染的基礎上接種疫苗，能進一步降低感染和住院風險長達9個月的時間。

醫學研究顯示，曾經感染的基礎上接種疫苗，能進一步降低感染和住院風險長達9個月的時間。（圖／郭吉銓攝）

瑞典的研究雖未區分重複感染在不同毒株上的差異，但幾乎是相同時間的《新英格蘭醫學期刊》（NEJM）上發表了一項由威爾康乃爾醫學院（Weill Cornell Medicine）在卡達(Qatar)所做的研究，該研究發現，在感染新冠病毒279天後，對不同毒株預防重複感染的保護力分別如下：Alpha（90.2%）、Beta（85.7%）、Delta（92%）、Omicron（56%）。重複感染的患者中，有5例發展到重症（脈搏血氧飽和度降低，需要吸氧），但無人發展到危重症或者死亡。這項研究顯示，曾經感染新冠病毒後出現再次感染的機率，Omicron很明顯比其他毒株都高得多，不過先前的感染仍然可以有效預防再次感染時發展為重症。

世界上許多國家都報告了重複感染的病例，案例比較多的通常都是疫情較嚴重的國家，例如美國、澳大利亞、法國、西班牙、英國，而且是Omicron流行之後才注意到重複感染的問題。（圖／路透）

以上述2項最新的新冠病毒重覆感染研究可以歸納出幾項結論供一般人參考：

1.由於Omicron毒株有更強的免疫逃逸能力，因此已感染者雖然具有免疫能力，但再次感染Omicron的風險明顯比其他毒株高得多；

2.曾經感染新冠病毒者仍然需要接種疫苗，才能更有效預防再次感染新冠病毒；

3，曾經感染新冠病毒者重複感染後，發展到重症的機率很低。

雖然目前數據顯示重複感染後的重症住院率仍很低，但不少案例顯示多次感染後各種「長新冠」後遺症的情況變得較為嚴重，而這些症狀有的會持續數個月或數年。(圖／Shutterstock)

目前世界上許多國家都報告了重複感染的病例，案例比較多的通常都是疫情較嚴重的國家，例如美國、澳大利亞、法國、西班牙、英國。若以英國為例，從疫情開始至今年3月底，英國已發現再次感染89萬例，其中多數出現於近3個月，4萬餘例出現於最近一週。《自然》科學期刊的相關論文指出，導致普通感冒的4種其他冠狀病毒，平均12個月後會發生再次感染。因此新冠病毒很可能會像其他冠状病毒一樣，隨著時間會讓感染者的免疫力降低，因此未來發生重複感染現象將隨著時間而更加普遍。

專家們提醒，雖然目前數據顯示重複感染後的重症住院率仍很低，但不少案例顯示多次感染後各種「長新冠」後遺症的情況變得較為嚴重，而這些症狀有的會持續數個月或數年，加上病毒會不斷變異，未來可能會像其他普通感冒的冠狀病毒一樣，每個人一輩子都會有多次感染。而區域性的疫情會像流感一樣，每年出現一兩波較大的流行，盡量減少傳播的方式可能就是疫情來之前施打疫苗。