倚老賣老吃鱉了！1名網友日前在超商排隊時遭到1名中年阿婆插隊，當下其他民眾嚇到說不出話，連店員都準備幫阿婆結帳，該網友最後索性向前對阿婆說大家都趕時間，請對方排隊，對方則回「現在的年輕人都那麼不懂得敬老尊賢嗎？我趕時間」，他最後怒嗆「趕著投胎吧」。

該名網友在PTT上發文表示，他日前在超商排隊等著結帳，一共大約有4組客人，突然1名中年阿婆手提著1籃零食直接插入到隊伍的最前面，對店員說「沒關係，你先幫我結，後面不趕時間」，後方其他人頓時嚇到沒有多說話，等到店員準備真的幫阿婆結帳時，原PO才走向前主持公道。

網友遭阿婆插隊，他對阿婆說大家都趕時間，請對方排隊，對方則說「現在的年輕人都那麼不懂得敬老尊賢嗎？我趕時間」，他怒嗆「趕著投胎吧」。（翻攝自PTT）

原PO對阿婆說這裡的人都趕時間，請對方到後面排隊，阿婆則回嗆「現在的年輕人都那麼不懂得敬老尊賢嗎？我趕時間」，原PO這時想到1個老梗笑話，順口就說出6字「趕著投胎吧」，阿婆才氣沖沖地走開，原PO事後分享此事笑說「我是個膽小不愛惹事的人，今天小突破記錄一下」。

其他網友紛紛留言「倚老賣老就是欠嘴」、「你真有禮貌，我遇到這種第一句話口氣就很差了」、「我一定會嗆她+投訴店員」、「我每次都嘴，之前還嘴到老闆笑出來」、「我遇到是店員直接叫他滾到後面去排隊」、「你超棒，這種人只會倚老賣老一點都不賢德」。