第75屆坎城影展於法國當地5月17日至28日止登場，期間陸續會有參賽電影舉辦紅毯，本屆因近期許多國家陸續解禁，故今年集結在紅毯上的電影人與明星也比去年來的更加受到關注，除了獎項落入誰家備受關注外，眾星的紅毯造型更是時尚迷們首要關注焦點。

今年由曾以《衡量一個人》拿下坎城影帝的法國男星文森林頓擔任評審團主席，其他評審團成員包括影后潔絲敏婷卡、尤沃金提爾、歐蜜瑞佩斯、傑夫尼可斯；阿斯哈法哈蒂（蕾貝卡霍爾、拉德利、荻皮卡帕都恭等共人共同擔任評審圖，開幕片則由法國殭屍喜劇電影《Final Cut》 本屆以法國殭屍喜劇電影《Final Cut》作為開幕片。

《慾望師奶》走紅的伊娃朗格莉亞（Eva Longoria）。（圖／美聯社）

因《漢娜的遺言》走紅的澳洲女星凱薩琳·蘭馥 （Katherine Langford）。（圖／美聯社）

於第一天坎城影展開幕式紅毯上，向來以優雅著稱的茱莉安摩爾（Julianne Moore），延續過往的紅毯風格，以典雅的黑色深V禮服現身，僅以頸上搶眼的珠寶項鍊，作為整體造型的亮點；而因主演《慾望師奶》走紅的伊娃朗格莉亞（Eva Longoria），近期鮮少出現於螢光幕前的她，也同樣以黑色禮服現身，但相較於茱莉安摩爾的典雅，她的禮服以黑色半透明紗質打底，運用亮片、刺繡、層層薄紗堆疊等手法點綴，凸顯其身材，十分性感。

因《漢娜的遺言》走紅的澳洲女星凱薩琳·蘭馥 （Katherine Langford），則以Prada銀色亮片晚禮服現身，搭配同樣銀色系的飾品點綴，在紅毯上顯得格外耀眼；同樣選擇具亮面材質的還有「女007」拉莎娜·林區 （Lashana Lynch），她以白色FENDI高訂禮服出席，合身的剪裁搭配閃亮的刺繡，優雅不失氣勢。