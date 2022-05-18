美國南加州台裔教會槍擊案造成1死5傷，加州橘郡檢察官在當地時間17日表示，將依照謀殺罪名，起訴槍手周文偉，「強烈考慮」求處死刑。

位在美國南加州拉古納伍茲（Laguna Woods）的日內瓦長老會教堂（Geneva Presbyterian Church）15日發生槍擊，共1死5傷，受害者及槍手全為台灣移民，兇嫌為68歲台僑周文偉（David Wenwei Chou），出於政治仇恨動機對台灣教會開槍掃射。

路透社報導，加州橘郡檢察官史必哲（Todd Spitzer）告訴美國有線電視新聞網（CNN），凶嫌將面臨5項殺人未遂罪名、4項非法持有爆裂物罪名。史必哲指出，槍手攜帶一些類似汽油彈的爆裂物、15個裝滿9毫米子彈的彈匣以及2枝半自動武器，前往行凶地點。FBI表示，本案正朝「仇恨犯罪」方向調查。

史必哲表示，「犯嫌準備要殺死那座教堂裡的每個人。」「我相信他是要殺死所有人，然後把教堂炸了。」。他可能會在指控中增加「仇恨犯罪」，正在強烈考慮在此案中要求判處死刑，儘管加州十多年來沒有處決過一名囚犯。

史必哲說，加州州長紐森（Gavin Newsom）已暫停執行死刑，加州最後一次處決是在2006年。