吳映潔（鬼鬼）近來在實境節目《來吧！營業中》節目，以真性情的表現再度受到矚目。今年出道將滿18年的她，除了曾和2PM成員玉澤演《我們結婚了（世界版）》中演出假想夫妻「鬼澤CP」，深受到觀眾喜愛。2016年她曾簽約CJ E&M，以藝名Gemma，在韓國以歌手身份出道，推出單曲〈Sugar Rush〉；演藝經歷不僅精彩，成績也相當亮眼，版圖更是跨足演員、歌手、主持，兼具多重身份。

2005年鬼鬼因參加《我愛黑澀會》節目，在眾多美眉中脫穎而出成為班底，鬼靈精怪的她迅速上位，隔年順利入選成為「黑Gil」發片，接連推出數張單曲與專輯。堪稱黑澀會美眉人氣王的她，不僅在黑Girl成功搶佔C位，人氣急速攀升的她更與《黑澀會》衍生節目《模范棒棒堂》的成員們，一同拍攝偶像劇《黑糖瑪奇朵》，成名之路相當快速與順暢的鬼鬼，在第二部戲《霹靂MIT》中，就當上了女主角。

鬼鬼曾參演韓國實境節目《我們結婚了（世界版）》，與2PM成員玉澤演配對，還曾赴韓發展。（圖／取自鬼鬼臉書）

約滿後鬼鬼選擇離開《黑澀會》和團體「黑Girl」，轉往大陸拍戲，曾透露為了轉型，幾乎有2年時間沒有工作，一開始在大陸也沒有受到太多關注，「但我會去網路上找有沒有我，想從夾縫中看有沒有我的存在。」之後才一步一腳印，慢慢累積出人氣。2013年她參演韓國實境節目《我們結婚了（世界版）》，與2PM成員玉澤演組成假想夫婦，兩人更合唱單曲〈I Love You〉，而「鬼澤CP」在節目中可愛又甜蜜的互動，更是深受許多觀眾喜愛。

在韓國知名度大增的鬼鬼，之後選擇從零出發，簽約韓國經紀公司重新發展音樂事業，在當地經過一連串的進修以及舞蹈練習後，3個月後終於推出新作《GEMMA》，還成功登上《M! Countdown》等舞台打歌，成為另類的台灣之光。未料發片不到一年時間，就傳出她因產值不佳，和韓國公司解約。對此，鬼鬼經紀人則表示，雙方合作本來就只有一年，「去年以唱片為主，本來就沒有戲劇規劃，所以收入沒這麼多，和韓國方面目前改變合作方式。」

近年鬼鬼也參與舞台劇表演，演藝發展十分多元。（圖／取自鬼鬼臉書）

鬼鬼2017年結束與韓國經紀公司合作，返台繼續耕耘兩岸演藝事業，卻被酸民譏她「被韓國退貨」，而鬼鬼也正能量反擊，直言至少自己讓韓國人知道她是鬼鬼，至於攻擊的話不會在意，因為她沒辦法改變其他人的想法，相當正面積極。之後她主演的《比悲傷更悲傷的故事》在台灣獲得高票房肯定，也在韓國上映，獲得廣大迴響，算是另類反擊酸民的最佳例證。

2020年鬼鬼首度參演舞台劇《莎姆雷特》，也發行首張正規專輯《GX》，近來她除了在《來吧！營業中》真誠演出受到觀眾肯定外，服飾副業也很上軌道，之後她還將創立狗狗零食的品牌，名字也和自己的愛犬有關，叫做「GAGAWULA」，而這品牌也會將一成的收入做公益，捐給流浪動物相關的公益單位，將所得回饋給社會。

禾浩辰（左）曾客串電影《月老》，有相當突破性的演出。（圖／傳影互動提供）

而禾浩辰在去年30歲時，揮別待了8年的老東家群星瑞智經紀公司，自立門戶成立個人工作室，原藝名為布魯斯的他，在2014年因演出電影《等一個人的咖啡》打開知名度，在2018年改名為禾浩辰後，星路似乎越來越順遂。前年接演三立電視劇《未來媽媽》，與郭書瑤在劇中有許多精采的對手戲，寵妻魔人的形象也讓他獲封新一代「國民老公」。

去年本刊曾直擊禾浩辰與桂綸鎂演出戲劇《台北女子圖鑑》。（圖／本刊攝影組）

去年禾浩辰與是元介、鄭人碩合作的驚悚電影《靈語》、客串電影《月老》，今年也有《我家浴缸的二三事》、《最佳利益2-決戰利益》、《台北女子圖鑑》及陸劇《大宋少年志2》等多檔戲劇演出，對演藝事業企圖心旺盛。

對於禾浩辰與鬼鬼兩人是否已分手，禾浩辰的經紀人表示「兩人一直是朋友，謝謝關心啦」，而鬼鬼的經紀人則說「兩人一直都是好朋友」。

禾浩辰去年脫離經紀公司自立門戶。（圖／本刊攝影組）

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