國內疫情持續延燒，快篩試劑需求大增。經濟部昨（17日）對此發文澄清，國內通路目前都還有貨，像是依據昨日統計，各地實名制的販售單日尚餘將近2%未售完，北北基桃實名制也還剩2%，八大通路銷售也剩33%未售出。不過，有網友卻在該篇貼文底下留言「若有超前部署確實，現在何需澄清」？

經濟部在臉書發出4點澄清，除了國內通路目前都還有貨，第二點為進口快篩試劑已經不用專案申報費用，有需要的朋友6/30前，每人限1次且不超過100劑;第三點，國產試劑供應，因應疫情需要，政府已協調國內廠商優先供應國內市場;第四點，關於國產試劑國外販售價格，國內廠商出口價格與國內販售價格相近，部分出口產品標示低價只是個別通路的促銷價。

對此有網友在該篇貼文底下留言表示，「我ok 有需要的先買」、「板橋藥局9點開賣剛18點去還有貨」。但也有網友說「我買不到ㄟ」、「人民買得到，就沒人會誤解了」、「上班族誰有辦法排隊，新竹一小時完售下班根本就沒有，要澄清什麼，證明政府無能連最基本的快篩都無法满足，只是對綠營支持者喊話避免越崩越厲害」、「2% 也算有貨，還希望大家澄清，難怪排隊排到死，問你防疫經費花到哪裡去了」。