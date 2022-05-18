烏克蘭棄守亞速鋼鐵廠

0810:在數百捍衛馬立波亞速（Azovstal）鋼鐵廠的烏克蘭戰士投降，並被送往俄軍控制區後，他們的命運周二仍不明確。

據半島電視台（Al-Jazeera）報導，俄羅斯周二說，在烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）宣布，保衛亞速鋼鐵廠的任務結束後，有265名烏克蘭戰士投降，並被送往俄羅斯控制區。而俄羅斯國防部說，在這些投降者中，有51人重傷，並送往親俄羅斯的頓內次克（Donetsk）區。

而烏克蘭國防部副部長馬烈爾（Hanna Malyar）則說，換俘作業將會展開，但澤倫斯基指出，換俘需要時間，並會面臨棘手問題。

從亞速鋼鐵廠（Azovstal steel factory）撤離的烏軍搭乘公車離開（圖/美聯社）

0732:亞速鋼鐵廠陷落在即 澤倫斯基：全力營救剩餘人員

根據《衛報》、半島電視台報導，馬立波（Mariupol）陷落在即，烏克蘭持續從亞速鋼鐵廠（Azovstal steel factory）營救剩餘人員。烏克蘭總統澤倫斯基表示，軍方和情報人員已經開始從馬立波撤離剩餘軍隊的行動，但目前還需要時間，他並補充說，撤離行動有「最有影響力的國際調解人參與其中。」

他在昨晚的電視演說中表示:「為了烏克蘭利益，我們還在其他領域保持最大外交活動，與此同時，烏軍仍持續將在北頓內茨克（Severodonetsk）、頓巴斯（Donbas）地區試圖推進的俄軍擊退。」

在烏克蘭將馬立波中剩餘烏軍撤離之後，堅持防守數月的馬立波將完全落入俄羅斯手中。