台南一名24歲劉姓男子因代操股票的手法違法吸金失利後，捲款落跑， 13日時在忠孝東路某飯店逮捕到案，今（18日）凌晨劉男老家遭人開車撞進南老家車庫，並朝車庫連開5槍，其中三槍打中車庫大門，另外2槍沒擊發，子彈掉在地上，事後槍手自行騎車到警局自首，詳細原因有待調查釐清。

台南超跑吸金男老家遭槍擊，休旅車撞進大門連5槍，槍手自首。（圖／民眾提供）

今凌晨2時許，台南市一處名宅驚傳槍響，警方獲報比對地後發現，竟是台南超跑男的老家，劉家的透天厝被一輛黑色休旅車直接撞進車庫，槍手立刻下車對車庫的大門連開5槍後，自行騎車到警四分局育平派出所自首，警方查出，涉嫌開槍的為鄧姓男子，鄧男警訊時，稱不滿劉男行為，才到對方家中開槍，詳細原因有待調查釐清。

劉男被控利用代操股票的手法違法吸金，還常在社群網站大秀名車、現金，炫耀績效，導致不少投資人誤信投入資金。近來疑因投資失利捲款落跑，最後在13日時在忠孝東路某飯店逮捕到案，台南地院以逃亡、串供疑慮裁定羈押禁見。

據了解，劉代操股票外，也在台南市區開了2家洗包洗鞋店。大批投資人7、8日晚間前往劉的住家及店面要求歸還資金時，赫然發現大門深鎖、人去樓空，於是分別前往警四分局、一分局報案。由於人數眾多，還推派代表排隊製作筆錄，路過民眾以為在搶快篩試劑。

一名被害人控訴，去年中加入劉的股票代操群組，起初獲利確實不錯，於是加碼投入40多萬元資金。後來代操的群組人數不斷增加，最多超過500人。

被害人指出，劉以投資人的資金買賣股票後，先扣除1成手續費及證交稅，每周二再以現金或匯款發放當期盈利；不過隨著股市低迷，近來劉有意改變原來的代操模式，要求簽約同意2年內不得拿回本金，盈利發放也由每周改為每月或每季發放後，部分投資客心生疑慮，陸續要求退還本金，劉卻以金額龐大拖延，進而捲款潛逃。