韓團「酷龍」成員具俊曄，今年2月8日和台灣女星大S(徐熙媛)拋出閃婚喜訊，小夫妻短暫相處2個月後，他暫別大S飛抵紐約，目前在夜店舉行DJ秀。即使人在紐約他也沒忘記大S，公開在IG限時甜喊「熙媛啊」，短短3字透露出內心對老婆的關愛，滿屏噴發粉色泡泡令粉絲狂喜萬分，在心中為兩人愛情鼓掌。

具俊曄18日凌晨，在IG發布限時動態，只見他頭戴深色鴨舌帽，戴上一副豹紋酷炫墨鏡，身上穿丹寧襯衫，掛了副垂墜造型項鍊，穿搭簡單有型，手裡則拿著一杯飲料，寫下：「這是膠原蛋白抹茶。熙媛啊，回去前我會變年輕了。」還附上一個笑臉符號，忍不住想重回老婆的懷抱。

具俊曄在 IG限動甜喊「熙媛，回台前會變年輕」。（圖/具俊瞱IG）

具俊曄此趟遠赴紐約，除了完成工作外，日前他難得穿上筆挺西裝和新郎官朋友Joe合照，在IG開心寫下新婚祝福，這位Joe是在紐約營業一間韓式烤肉店，和邀請具俊曄到紐約夜店Mission表演有關，過去具俊曄也曾分享兩人的合照，顯現出兩人過人的麻吉情誼。

具俊曄和朋友Joe相聚，見對方結婚表情難掩激動。(圖/具俊曄 IG)

大S經紀人表示，具俊曄預計6月回台和大S相聚，不過由於手上尚有音樂案子，還要籌備韓國的藝術作品展，恐無檔期配合6月10選秀節目《原子少年》總決賽；至於具體抵台時間細節，由於製作人詹仁雄提出仍讓具俊曄現場連線參與總決賽，由此推測，應會是在6月中才能和大S再次相見。