本土確診人數不斷攀升，匡列隔離的人數也暴增，因此昨天起0＋7新制度上路，打滿3劑疫苗的密切接觸者可免居隔，只需要自主防疫7天即可，而確診者自主回報的時候，要注意勾選該密切接觸者已打過3劑疫苗，否則就會被列為居隔3＋4的對象，而《中時新聞網》也整理出0＋7新制度怎麼回報、沒打滿3劑的人怎麼辦等，常見的8個問題供民眾參考。

一、哪些人適用0＋7新制度？

確診者的密切接觸者（同住家人或同寢室室友）打滿3劑疫苗可免隔離，只需自主防疫7天，期間可外出工作和採買生活用品，只要有2日內的快篩陰性證明即可。

二、沒有打滿三劑該怎麼辦？

被匡列為密切接觸者，但沒有打完3劑疫苗的人，需要繼續維持居隔3＋4的制度，前面3天居家隔離，後面4天自主防疫。

三、自主防疫回報怎勾0＋7？

確診者進入自主疫調回報的系統後，填寫密切接觸者的時候，每一位的下方都可以勾選是否打過3劑，有勾選起來就適用0＋7。

四、國中生也適用0＋7制度？

國中生如果已經打滿3劑疫苗，當然也適用這個新制度。

五、0＋7會發放居隔通知書？

由於0＋7制度基本上就是不需居隔，因此不會開居隔通知書。

六、打滿三劑疫苗可選3＋4？

打滿3劑疫苗的密切接觸者，當然可以選擇3＋4，只要確診者自主疫調回報的時候，不要勾選該密切接觸者打過3劑，那就會被匡列隔離，並獲得居隔通知。

七、確診者康復後再被匡列？

確診者康復的3個月內感染風險低，就算被列為接觸者，也不需要3＋4或是0＋7。不過，確診過後仍有染疫的風險。

八、確診者和居檢者可0＋7？

確診者的居家照護仍維持7＋7的制度，距離發病日或採檢日已達7天，就不需要採檢即可解隔離，但後面7天仍要自主管理；而居檢者則是維持7＋7的制度，入境日是第0天，居檢7天後自主管理7天。