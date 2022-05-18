豐田(TOYOTA)首款電動車bz4X正式在台發表，日本同步上市銷售中。IKKA-KY(2250)為TOYOTA重要供應商夥伴，並長期深耕電子駐車煞車系統(EPB)，隨著日系電動車上市，車用零組件也持續應用在電動車e-TNGA平台上，目前相關產品都已搭配車廠進行開發或測試中，將為IKKA-KY陸續帶來營收貢獻。

豐田在2021年底正式發表電動車戰略計畫，展示16款電動車，不到半年時間，首款電動車在市場上開始銷售，顯示豐田積極搶攻電動車市場。

電動車發展過程中，主動駕駛安全配備發展日新月異，豐田在自家系統上不斷提升相關功能，讓整體汽車軟硬體整合更為順暢。IKKA-KY長期深耕於電子駐車煞車系統(EPB)，該系統也是汽車主動駕駛安全配備的重要零組件，隨著豐田電動車陸續上市，相關零組件將用在電動車e-TNGA平台上，同時，符合電動車平台相關應用的次世代EPB、線傳排檔、電池冷卻模組等相關產品，均已搭配車廠進行開發或測試中，將跟著後續新車款上市出貨。

大陸上海預計在6月解除封城恢復正常生活，汽車供應鏈問題可望在今年獲得緩解，IKKA-KY持續審慎評估各項發展，不排除透過併購方式擴大營運規模，為公司帶來更大的成長動能。