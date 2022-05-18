金管會在近2年疫情期間，仍持續強化與外國銀行監理機關的交流合作。銀行局副局長童政彰表示，目前已和39個國家地區的64個機關簽署67份雙邊合作備忘錄（MOU），其中銀行業18份、證券期貨業25份、保險業6份、跨業別14份、金融科技4份。

金管會指出，國銀海外據點遍布亞太地區、歐洲、美洲、非洲等地，截至2022年首季共已設立632個分支機構，包括21家子行、153家分行、29家支行、55家代表人辦事處及343家子行設立的分、支行。當中以亞洲地區共531處據點最多、美洲地區75處居次。

為協助國銀海外布局，並與各國加強監理合作，金管會透過與外國金融主管機關簽署監理合作備忘錄（MOU）、進行雙邊會議、電話會議、舉行監理官會議等方式，保持與地主國監理機關聯繫，以建立彼此信任且適時分享資訊的監理合作基礎。

雖然近2年全球受疫情衝擊，金管會較難直接與各國金融監理機關面對面交流，但疫情期間除了日常例行以信函、電話等方式就金融監理事務溝通交流外，也藉由參加國際視訊會議就最新國際關注議題，包括因應疫情措施、網路及科技風險、氣候環境等交流分享。

金管會表示，將繼續積極參與國際金融監理組織活動，同時推動與各國監理機關交流合作，並持續關注國際監理趨勢及金融發展議題，以確保我國金融活動安全及秩序，強化我國金融體系效能，也為全球區域金融市場穩定貢獻心力。