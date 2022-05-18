李憲章大使與與會貴賓合影。愛國國會友台小組主席Juri Jaanson（左二）、塔林市議會議員Sander Andla（左一）、ERC 援助服務部主任Anu Viltrop（右二）、ERC 執行長Eero Janson（右一）。（台北駐拉脫維亞代表處提供）

台北駐拉脫維亞代表處李憲章大使於本(2022)年5月17日與愛沙尼亞非政府組織「愛沙尼亞難民協會」(Estonia Refugee Council, ERC)援助服務部主任Anu Viltrop簽署捐款合約，代表中華民國(台灣)政府及人民捐贈1百萬美元，以協助愛沙尼亞安置境內烏克蘭難民。除了ERC幹部及志工等工作人員外，代表處也邀請愛國國會友台小組主席Juri Jaanson、愛國首府塔林市議會議員Sander Andla等愛方政要、友人及媒體出席簽約儀式。簽約儀式後ERC特邀請李大使等出席茶會。

李大使在捐贈儀式中致詞表示，對台灣民眾在協助烏克蘭的人道行動上展現豐沛愛心，慷慨捐贈鉅額善款的博愛情懷深感驕傲；對此次能愛國公益組織ERC攜手合作，齊力協助烏國民眾的善舉，至感榮耀。台灣作為國際社會負責任及民主陣營的成員，樂於積極響應國際社會的努力，共同參與濟助烏克蘭民眾的善行義舉。ERC Viltrop主任致詞時表示，在烏克蘭面臨艱困時刻，衷心感謝台灣政府及人民慷慨及時捐贈百萬美元，以及台灣對該組織的信任與支持，將善用此筆捐款提供烏國難民亟需的各項協助。

自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭迄今，已有超過770萬烏克蘭人民為了躲避戰火而遠離家園，進入愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、波蘭、匈牙利、斯洛伐克等鄰近歐洲國家。抵達愛沙尼亞的烏國民眾至少已有3萬餘人。愛沙尼亞政府與ERC等民間組織合作提供這些烏國民眾人道援助，我們見到愛國政府部門、民間慈善團體，甚至許多家庭及個人，均投入大量人力與資源，積極安置烏克蘭難民，充分發揮人溺己溺的博愛精神，令人感佩。

為響應民主陣營全力支持烏克蘭的人道行動，並與國際社會共同守護自由、民主及主權獨立等普世價值，台灣政府於3月2日發起名為「賑濟烏克蘭」募款活動，以協助收置烏克蘭難民的歐洲國家，獲得台灣社會極大迴響，在短短一個月內即募得超過3,269萬美元善款。台灣政府前已於3月間捐出1,500萬美元予波蘭、匈牙利、斯洛伐克、捷克及立陶宛等國；此次再各捐贈1百萬美元予愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、斯洛伐克及捷克等5國。此外，台灣外交部吳釗燮部長宣布增加捐款8百萬美元予烏克蘭；4月28日捐贈50萬歐元透過「歐洲復興開發銀行」(EBRD)協助烏克蘭運送人道物資；4月29日捐贈50萬美元支持「無國界記者組織」在烏克蘭設立的「媒體自由中心」。

除上述捐款外，台灣政府亦積極參與國際社會經濟制裁俄羅斯及人道援助烏國的行動，包括禁止半導體產品輸出俄國、提供獎助學金予烏國學者及學生赴台深造及就學、提供滯留烏國民眾超過650噸的醫療用品及民生物資等具體作為，彰顯台灣作為負責任及有價值的國際社會成員，始終堅定保衛自由、民主、尊重人權及法治等普世價值。

ERC為愛沙尼亞信譽卓著的公益慈善組織，以照顧國內外難民等弱勢族群權利及福祉為宗旨，甚獲愛國社會各界的肯定與信賴，亦建立良好的國際聲譽。該組織在協助烏克蘭難民的工作上，與愛國中央及地方政府、其他民間組織充分合作，接運並濟助大量的烏國難民。台北駐拉脫維亞代表處此次與ERC組織攜手合作，共同執行濟助烏國民眾的神聖任務，深感榮幸，相信透過ERC組織的豐富經驗、綿密網路、專業規畫及高效團隊的執行力，必能將台灣政府及民眾的愛心即時有效地提供給最有需要的烏克蘭民眾。