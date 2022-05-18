本土疫情持續惡化，美國疾病管制暨預防中心（CDC）16日將台灣的新冠風險等級調升至第三級的最高風險等級。國民黨立委鄭麗文表示，蔡政府的防疫失敗，超前部署的口號過了2年還在喊，但政策早已落後好幾步，狠批「現在的政府曾幾何時已經變成了：EE總統忙著摸貓咪？」

鄭麗文昨（17）日在臉書表示，蔡政府在防疫上的失敗，早已讓百姓大失所望，想要自救卻又被百般阻撓，防疫政策每過幾天就「滾動式調整」，但疫情從2020年開始，蔡政府就在喊超前部署的口號，2年過去政策卻落後其他人好幾步，狂酸「難道在蔡EE的平行時空裡，喊喊口號世界就和平了？」

鄭麗文指出，台灣確診數不斷增加，百姓人心惶惶，每個人都在擔心下一個確診的是自己，蔡英文卻因為曾經的防疫成績而沾沾自喜，還說出「Taiwan Can Help, and Taiwan is Helping」這樣的話，但同時間美國CDC卻提升台灣為高風險旅遊警示，質疑「台灣防疫全球倒數第一，確定不是Taiwan Need Help？」

鄭麗文說，現在的政府曾幾何時已經變成了，EE總統忙著摸貓咪，看看元宇宙、看看國際對台灣的評價，有好的就發篇文，有壞的就下線沒看到，就這樣又是美好的一天？指揮官兩點坐在位置上，本土確診幾例又幾例，但防疫政策就是你們自求多福。