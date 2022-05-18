「宅神」媒體人朱學恒與臉書網友留言。（翻攝自蔡英文臉書）

臉書網友留言。（翻攝自蔡英文臉書）

總統蔡英文昨日（17）在臉書發文，宣布「北北基桃大型篩檢站成立」，並感謝所有醫護投入支援，不料文章卻被大批嗆聲網友灌爆，紛紛留言痛批蔡政府防疫政策，更有人質疑「錢花去哪了？」有「宅神」之稱的媒體人朱學恆也現身留言：「最近民調低了，小編急著發文，是不是連醫護量能瀕臨崩潰都不知道？」獲得超過1600個讚。

蔡英文昨日在臉書發文表示：「北北基桃大型篩檢站成立，謝謝所有醫護投入支援！」蔡稱，她了解這段時間以來，隨著確診數量上升，大家對於PCR檢測有大量的需求，也常常遇到醫院預約額滿的情形，他們也持續努力解決這個問題。

蔡英文指出，經過執政團隊的協調，除了基層醫護支援社區篩檢，北北基桃也新成立8個大型篩檢站，來減輕地方醫療院所的負擔。蔡強調，在疫情的關鍵階段，大家的目標一致，就是對抗疫情、守護台灣，他們會持續努力改善問題，緩解大家的焦慮不安，也請大家一起為醫護人員加油。

此文發出後引熱議，湧入超過3000則留言，但除部分支持留言外，大多都是批評聲浪。朱學恒留言：「你是不是數學不好，還是以為醫護有影分身之術？醫護被你調去採檢PCR ，誰來固守急診，照顧各科病患？最近民調低了，小編急著發文，是不是連醫護量能瀕臨崩潰都不知道？」獲得超過1600個讚。

其他網友則表示：「將帥無能，累死三軍。所有的亂象，不就是缺資源，完全不知道超前部署什麼。預算都花去哪了」、「蔡總統你的病毒共存政策真的搞得大家人仰馬翻，完全沒有考量幼童是否準備好」、「曾經對政府很有信心，現在對政府失望莫及」、「我開早餐店也想接16.5億的標案，請問財富密碼是？」