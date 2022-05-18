據櫃檯買賣中心統計，111年第1季營收約6635億元，較去年同期增加為11%，稅前盈餘786億元，較去年同期增加12%，其中每股盈餘超過5元公司計有16家。

櫃買中心表示，上櫃公司應於111年5月16日公告申報111年第1季財務報告者共計794家皆已全數完成(不含大略-KY(4804)已獲准延期申報及申報期限為110年5月31日之金控公司)。

據統計，上櫃公司111年第1季營收約6635億元，較去年同期增加667億元，增加幅度為11%，稅前盈餘786億元，較去年同期增加87億元，增加12%；整體營收及獲利表現亮眼；其中111年第1季獲利較去年同期成長之公司計有512家，約占全體上櫃公司64%，獲利成長金額前三大之產業分別為半導體業、鋼鐵工業及光電業。

在每股盈餘(EPS)方面，經統計EPS超過5元之公司計有16家，2元以上未達5元的公司計83家，1元以上未達2元之公司計151家，整體獲利上櫃公司共計609家，約占全體上櫃公司之77%，顯示有許多基本面穩健之上櫃公司值得投資人多加關注。