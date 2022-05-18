福貞-KY(8411)台灣新竹廠昨(17)日與群創能源100%持股子公司-嘉創能源，完成屋頂型光電創能項目合作簽約，規畫新竹廠屋頂南側面積裝設1407KW陽光屋頂，估計最快於明年4月正式躉售，預估每年發電量為160萬度電、以每度電排放0.55kg CO2計算，將可減少880,000kg CO2排放，為綠電和減碳做出雙重貢獻。

據經濟部能源局自2012年於全國推動「陽光屋頂百萬座」計畫，目標2030年達到陽光屋頂百萬座，累積設置容量達到3.1GW，且在再生能源的發展中，屋頂光電透過使用既有建物的屋頂，是對環境與社會影響相對小的方案。

繼2021年8月福貞福建廠簽約建置屋頂型光電合作項目；今年五月台灣新竹廠再推動陽光屋頂計畫，預估可裝設容量為1407KW，最快於將在明年4月正式躉售，預估年發電量為160萬度電、以每度電排放0.55kg CO2計算，將可減少88萬kg CO2排放，公司持續推動集團能源綠色化、低碳化升級，為全球減碳做出雙重貢獻。