圖為配備標槍飛彈的烏軍官兵。（圖／路透社）

俄烏戰爭打了近三個月，俄軍在烏東頓巴斯戰況膠著。淡江大學國際事務與戰略研究所教授王高成認為，俄烏戰爭對台灣的啟示之一是，「要避免完全倒向美國」，成為美國對抗大陸的馬前卒。

俄烏戰爭至今仍尚未停戰，根據《中評社》報導，中評智庫基金會日前邀請台灣重量級專家學者舉辦論壇，評析俄烏衝突對台灣的啟示與影響，與會的王高成認為，俄烏戰爭對台灣的啟示之一是，完全依靠美國的支持並不能夠確保台灣的安全。他也說，或者台灣應該維持與美國的良好關係，但應該避免成為美國遏制大陸的棋子，而兩岸要努力重啟對話，如果能夠恢復過去的官方或半官方的對話當然很好，若做不到則應加強民間的對話。

另外根據《中國時報》今（18日）報導，烏克蘭東南部港市馬立波的烏軍一直堅守亞速鋼鐵廠，令該鋼鐵廠成為抵禦外敵的象徵。但就在17日，烏克蘭軍方宣布，烏軍已完成馬立波的「戰鬥任務」，該市的控制權最終移交給了俄國。而這次烏軍撤離，可能標誌著烏克蘭戰爭中歷時最長、最血腥的戰役結束，亦象徵著烏方的一次重大失敗。