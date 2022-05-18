一名曾姓男子透過臉書，以化名的方式設多個帳號成立「萌妹攝影社」，以5000元代價，四處徵求女子進行大尺度裸拍，誘騙2名少女分別讓他拍下「四點全露」猥褻照，事後警方偵查毒品案時，意外得知有少女受害，法院審理後，判曾男1年10月徒刑，緩刑4年，並特別要求不得再犯，否則隨時得撤銷緩刑。

根據判決書，曾姓男子利用臉書帳號暱稱為「曾杰睿」、「歐陽璿龍」、「慕容璿龍」、「曾馬龍」，自民國108年間起，創設臉書粉絲專頁「101萌悅影樓攝影棚」及臉書社團「萌派萌妹寫真」、「萌幻寫真攝影社」，並透過臉書社團「大尺度外拍團」，以「一對一拍攝大尺度照片，價碼新臺幣5000元不等」、「團拍價碼6000至1萬2000元」等條件，利誘未成年少女在內之年輕女子，至其所經營之攝影棚，由其為該等女子拍攝裸露全身私密處猥褻行為照片。

其中一名15歲少女為賺取拍照酬勞，向曾男應徵拍照，曾男明知少女還在就讀高中，竟仍以5000元之代價，邀約少女於108年11月某日下午學校下課後前往攝影棚內，拍攝裸露私密處的猥褻行為照片。

事後警方獲報，前往曾男住處搜索，當場扣得其所有、供拍照使用之記憶卡8張、iPhone 11手機1支、Samsung手機1支及大麻菸2支、安非他命殘渣袋3個、吸食器3組，員警並在曾男iPhone 11手機內發現包含少女在內之女子猥褻行為照片多張，警訊後移送檢方偵辦。

法官認為，明知兩名少女都未滿18歲，心智發育尚未健全，竟利誘少女拍猥褻照片以滿足私慾，但考量曾男坦承犯行，且答應不再從事攝影工作，且捐贈公益，但遲未與女方達成和解，依法判刑同時給予緩刑，並要求繳給公庫30萬元及接受法治教育6場，同時特別要求曾男不得再犯，否則隨時可撤銷緩刑。