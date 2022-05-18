民進黨日前徵召宜蘭市長江聰淵參選宜蘭縣長，引發政壇對宜蘭縣之戰的關注。一份最新民調顯示，有31.3%宜蘭縣民表示支持林，但江31.0%的支持度也緊追在後；看好度方面，江更以34.7%勝過林的33.5%。此消息引熱議，不少網友直呼「不可能」，他們認為林的施政滿意度及各項調查長期名列前茅，此民調數字恐未能反映出真正實情。

《匯流新聞網》17日公布最新民調顯示，在年底登場的縣長選舉中，目前有31.3%宜蘭縣民表示支持林姿妙，有31.0%支持江聰淵，另有37.7%無意見。雙方差距僅0.3個百分點，差距非常小。

至於年底縣長選舉兩人看好度，目前有34.7%看好江聰淵當選縣長，33.5%看好林姿妙，31.8%無意見。值得注意的是，林受司法調查後，目前宜蘭縣民有36.6%不相信林的清白，33.1%相信，30.3%無意見。

此民調引熱議，網友湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「笑死人的數字，不可能！」「之前各項民調，林姿妙都名列前茅，甚至長期穩居全台冠軍，怎可能一夕之間風雲變色？這數字讓人難以置信」、「民調看看就好，我記得上一份民調不是這樣寫的」、「民調上的數字不準，民調下的運作才是真的」、「妙縣長做得好不好，宜蘭人最知道，這份民調真的有問宜蘭人嗎？」「究竟是調查的調還是調整的調，讓我們繼續看下去」。