本土多日破6萬人確診，而現在只要打3劑疫苗就能免居家隔離，慢慢走向與病毒共存的生活，對此，醫師潘建志分享最新人流報告說，發現台灣人宅在家的時間變多了，外出時間減少，感覺嘴巴上說要共存，但身體卻很誠實地躲在家裡面，如今很像是民眾自發升2.38級警戒。

潘建志昨（17日）在臉書上發文表示，Google定期釋出的人流報告，以手機定位進行大數據分析出台灣人在家、外出買雜貨、工作；購物娛樂、去公園以及在交通站點停留的時間。其中台灣人最近多是宅在家，上班和在戶外的時間減少。

潘建志說，和去年三級警戒最高38%的時候相比，疫情讓人在家工作，減少外出娛樂，因此也可以說是人民自發升2.38級警戒，嘴巴上講說要共存，結果卻被手機出賣了，身體誠實地躲在家裡面。

貼文引起網友討論，「高素質的人民是防疫成功主因之一」、「政府的無能作為.只能選擇在家自己防護」、「疫情感覺會持續更久」。不過，也有網友認為，現在確診人數這麼多，也有可能是大家被匡列隔離或是居家照護，所以本來就不會出門趴趴走。