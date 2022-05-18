歌手張震嶽昨（17日）突在臉書開直播，表示自己在烏來結束拍廣告工作要回家時，在半路上遇到落石，他看著超大顆石頭占據整條馬路，道路瞬間被堵住，讓張震嶽嚇壞直呼想回家：「很誇張耶，非常大顆的石頭」。

張震嶽平常鮮少開直播，不過他昨深夜則突開直播，表示自己在烏來結束工作要回家時，在半路上遇到落石，超大顆石頭占據整條馬路，道路瞬間被堵住、全線封閉，張震嶽嚇壞直呼：「很誇張耶，非常大顆的石頭」，所幸並未造成人員受傷，但張震嶽也因此被困住無法下山，只能等待道路救援。

張震嶽在直播進2分鐘後就斷線，不過他後來再直播時，張震嶽則表示，已經有怪手、挖土機和警察來幫忙處理，並表示他們一行人也往後退到隧道口之後，等待道路疏通，而張震嶽看著怪手把掉落大巨石敲開，讓他邊直播邊直呼，真的很誇張，他也不禁說：「我想回家」。

同時，張震嶽也推測，可能是連日大雨，造成石頭鬆動直接坍方。而張震嶽事後則在限時動態報平安，表示他已順利下山到家，「謝謝怪手司機賣命搶救」、「謝謝辛苦的搶救人員，到家了」。