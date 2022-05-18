藝人小嫻與金剛交往1年多，雖屢遭酸民批評兩人依然愛得大方，不料本月11日兩人卻突然在直播中無預警宣布和平分手，讓所有人相當震驚，網路上也開始揣測各種分手的可能。而身為小嫻頭號閨密的DJ圓圓，日前接受媒體電訪時坦言，4月底就收到兩人分手的消息，也清楚兩人分手的真實原因。

小嫻2020年到墾丁打工換宿，熱愛戶外運動的她也因潛水和金剛擦出愛火，隨後大方公開戀情並一起發展雞翅副業，小嫻也跟著定居在屏東享受慢生活，外界也都相當看好兩人能開花結果，但沒想到11日兩人卻在直播中承認因雙方敵不過個性上的差異因此分手，但他們沒有因此交惡，反而互相道謝彼此這段時間的關心與陪伴，無疑是最佳分手典範，但卻引來各種兩人分手的真實原因。

對此，小嫻閨密DJ圓圓接受媒體《鏡週刊》電訪時表示，她4月底就在第一時間得知消息，電話中小嫻相當冷靜、沒有哭，應該是想清楚了才會告訴她，原本她們還打算在3日於臺北見面敘舊、好好聊聊，無奈圓圓卻在前一天確診因此無法見面。

不過，圓圓表示小嫻一直都是個積極、正面的女生，也很有「幫夫運」，代表另一半需要能跟她「齊頭並進，才能一起衝」，她回憶當年小嫻為了替前夫何守正的健身房宣傳，除了多次力挺站台外，還動用自己在演藝圈的資源；與金剛交往後，她同樣不吝嗇的用自己的資源替金剛發展副業，甚至將金剛介紹給同一間經紀公司，可見她對感情的用心。

金剛相較之下就較於懶散，除了經常忘記處理雞翅訂單，小嫻多次鼓勵金剛注重健康問題，也遭到金剛打槍，讓小嫻就像老媽子一樣得不斷提醒他，希望他能趕快獨立撐起雞翅事業，久而久之就開始疲倦，而過去金剛似乎也這樣對待每一段戀情。

隨後，金剛的經紀公司也做出回應表示，因接手金剛的經紀約時間不長，因此私下在感情面被不被動不太清楚，公司也不會過問太多，但在工作上金剛都會積極配合任何需求。