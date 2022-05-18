近日我國新冠肺炎疫情持續延燒，但快篩價格昂貴，對需要快篩才能工作的勞工是筆龐大的負擔，如從事基層長照工作的淑萍（化名），今年5月工作至今，已有3件個案或個案同住家人確診，導致淑萍必須額外負擔連續快篩試劑的費用，同時因多次停工，收入減少，嚴重影響生計。

紅十字會呼籲，感染新冠肺炎的人口暴增，政府透過各種管道讓民眾可以取得快篩試劑，民眾若有餘裕，請捐給紅十字會轉送有需要的人或團體，將善心延伸到社會安全網的每個角落。

面對疫情，大多數民眾每日扛著染疫的風險謀求生計，需要使用快篩試劑，而試劑的費用對部分民眾或家庭而言，是一筆相當的負擔。

紅十字會認為，像淑萍的例子不在少數，部分基層長照人員的經濟狀況不佳，一旦染疫面臨停工的壓力，很有可能被迫隱匿身體不適或相關的接觸史，使得疫情在無法監管下繼續擴散。

紅十字會說，疫情更衝擊在社會各個角落的弱勢族群，例如獨居老人、身心障礙者、遊民及經濟弱勢家戶，在在需要社政機構、社福團體及社工人員的服務及照顧，但普遍不易得到充分的快篩試劑，呼籲如果民眾已經領到實名制的快篩試劑，或家中已有足夠的庫存，請一起珍惜資源，將您多餘的快篩試劑寄給中華民國紅十字會，將分送給食物（實物）銀行、社政機構或社福團體，分送更多需要的人，照亮更多社會隱蔽的角落。