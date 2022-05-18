台灣網壇最近傳出好消息，女子好手詹詠然暌違近9個月終於重返賽場，在史特拉斯堡女網賽復出，不過看來她還沒調整好狀態，首輪與澳洲老將絲托索(Samantha Stosur)搭檔雙打就輸球，以2：6、5：7不敵烏克蘭柯絲堤雅克(Marta Kostyuk)/羅馬尼亞魯絲(Elena-Gabriela Ruse)組合，無緣晉級下一輪賽事。

詹詠然自去年8月就受傷，一直處於復健狀態，如今終於重返球場，史特拉斯堡女網賽等級WTA250，算法網前的熱身賽事，對詹詠然來說是個調整狀態的大好機會，但她在首輪就敗北，而妹妹詹皓晴與日本青山修子雖然通過女雙首輪，但於8強賽吞敗，姊妹倆無緣正面對決，相當可惜。

詹皓晴因姊姊詹詠然受傷，近一年時間都與世界各國好手搭檔，今年初先與荷蘭舒兒絲(Demi Schuurs)合作，接著和德國選手洛霍芙(Julia Lohoff)出戰里昂女網賽拿下首勝，3月印地安泉女網賽再合體波蘭選手里娜特(Magda Linette)闖進16強，可惜最後敗給大陸組合，邁阿密公開賽則與青山修子開始合作。