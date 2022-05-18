華碩(2357)ROG玩家共和國昨晚舉行ROG《For Those Who Dare: Boundless》線上發表會，聚焦兩款電競筆電、藏有隱形噴墨彩蛋的ROG Strix SCAR 17 SE，以及變形電競筆電家族新成員ROG Flow X16；同時「ROG Slash電競潮品系列」嶄新6款配件，引領街頭潮流。從股價來看，華碩近期遭法人拋售，外資和投信都站在賣方，技術面，短線呈空頭排列。

華碩首季營收PC占比66%、零組件33%、手機1%，出貨別以亞洲最高占30%，美洲23%。首季電競筆電營收成長3成以上，華碩電競業務營收比重已超過4成，今年內部亦訂下全年拚增20%的積極目標。

ROG Strix SCAR 17 SE強悍的運算能力，搭載最新Intel Core i9-12950HX處理器，NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti顯示卡，前者功耗(TDP)為65W、後者達175W；採用最高64 GB 4800 MHz DDR5記憶體、PCIe 4.0儲存裝置支援RAID 0技術疾速載入，搭配MUX獨顯直連開關，輕鬆達到3A遊戲大作的效能巔峰，超水準表現大勝同級產品！FHD 360 Hz顯示器擁有超速3ms螢幕反應時間，支援Dolby Vision與Adaptive-Sync，玩家可沉浸享受遊戲或影片的華麗視覺。

散熱方面ROG Strix SCAR 17 SE在處理器與顯示卡採用升級的液態金屬散熱技術，配備4個以0.1mm超薄銅製鰭片製成的散熱片與新版Arc Flow?風扇，即使長時間激烈賽事下，仍能輕鬆散熱，取得最佳表現！

同時，ROG也發表第一人稱跑酷遊戲《SCAR Runner》，為原有ROG CITADEL XV遊戲宇宙的新篇章，可依據ROG Strix SCAR 17 SE上的隱形噴墨線索進行刺激的遊戲解謎。

ROG Flow系列推出ROG Flow X16，重量僅2.1kg、厚度僅1.94cm，巧妙將16吋螢幕配備於15吋機身中，輕薄便攜；360度螢幕翻轉觸控設計，筆電/平板/影音/遊戲四大模式，豐富情境應用並支援遊戲搖桿，在學習、工作與娛樂間恣意切換。搭載AMD Ryzen 9 6900HS處理器，最高NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti顯示卡，使用Dynamic Boost時功耗可達125W，具MUX獨顯直連開關；搭配XG Mobile外接顯示卡！最高支援64GB 4800 MHz DDR5記憶體、PCIe 4.0儲存裝置，兩個SO-DIMM皆可拆裝升級；最高搭載2 TB SSD儲存裝置，並具備第二個開放式M.2插槽，輕鬆擴充儲存所需。ROG Flow X16搭載最新ROG Nebula HDR螢幕，散熱方面，採用液態金屬散熱與全新Frost Force技術—雙風扇引導氣流通往關鍵內部組件，第三個輔助風扇則將熱量從顯示卡轉移到電腦後方的新型Pulsar散熱器，成功使顯示卡溫度比過往再降低。