本土疫情嚴峻，衛福部長陳時中還能參選市長嗎？立法院副院長蔡其昌日前透露，陳時中應該不會選桃園，台北的機會最高。對此，時事評論員謝寒冰昨（17日）分析，蔡其昌應該要有自信一點，就直接講陳時中會選台北，「陳時中本來這一步步，就是按照計畫往選舉之路邁進」。

謝寒冰昨在中天節目《大新聞大爆卦》中談到，奇怪的是，陳時中都已經公布0+7居隔新制，那防疫指揮中心還有什麼存在必要嗎？已經沒有存在必要，「他現在要找一個好的名稱跟好時機轉身下台，他要走得漂亮，不能走得難看，如果指揮中心突然結束，那會被說因為擋不住疫情而下台」。

謝寒冰進一步說，因為現在等於叫人民自主蓋牌，慢慢越來越多人不願快篩跟ＰＣＲ、確診數字會下降到一個程度，等到大家慢慢習慣後，「這時陳時中就可說階段性任務完成，所以蔡英文可以宣布指揮中心解散，陳時中就華麗轉身去選台北市長」。

至於這波疫情對選情有無影響？謝寒冰認為有影響，但他說，民進黨非常善於宣傳，民眾又容易忘記，現在這個時間跟到年底選舉又是兩回事，「所以我是非常希望陳時中來選，想看看台北市民會作出什麼樣抉擇」。