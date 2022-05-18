劉姓男子台南安平住處被開槍，車庫鐵門留下彈孔。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

鄧姓男子開槍後向警方投案。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

鄧姓男子作案用的霰彈槍。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

涉嫌代操作股票吸金上億元的台南市劉姓男子，經常在臉書炫耀超跑、現金，但因近來股市下滑投資失利捲款落跑，上周在台北落網後被羈押禁見。不料，今天凌晨他的安平住家，突然遭20多歲的鄧姓男子先開車衝撞，再持霰彈槍朝車庫鐵門連開5槍，隨後向警方自首，全案正由警四分局偵辦中。

據了解，鄧男告訴警方，他也是受害者之一，因為被坑了不少錢，才開槍洩恨。不過，警方認為，這起槍擊案事先早已策畫好，但鄧男在訊問中，對案情卻避重就輕，僅聲稱係不滿劉男的行為。

今天凌晨2時許，鄧男先駕駛黑色休旅車，直接衝撞劉男住家鐵門後，接著又不慌不忙持霰彈槍下車，朝著鐵門連開5槍，其中2槍未擊發，造成鐵門留下3個彈孔。當時劉男家人正在客廳講電話，雖然受到驚嚇，但是並未受傷。鄧男開槍後，直接騎著預留的機車，並攜槍前往警四分局育平派出所自首。

警方表示，除將追查槍枝來源及是否有幕後指使者外，劉男吸金詐騙案也已報請檢察官指揮偵辦，將全力清查金流、共犯及搜索可疑處所，希望追回遭詐騙贓款，但也請被害人保持理性。