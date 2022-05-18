報稅季節到來，由於疫情升溫，今(2022)年民眾報稅期限可延長至6月30日，特別針對因疫情受治療、隔離、檢疫者，只要被隔離期間是在報稅季最後一天，其申報期限可展延至隔離結束後次日起20天內。台新銀行提醒民眾留意按時納稅外，也應關注2022年報稅四大新制，分別為：一、基本生活費提高至每人19.2萬元；二、未上市櫃公司股票交易所得今年起需課稅；三、房地合一稅2.0上路；四、員工防疫隔離假薪資抵稅等紓困減稅措施。

台新銀行理財商品處資深副總經理劉熾原表示，民眾報稅時可把握3項原則，包括布局「海外所得」、活用「分離課稅」與運用「贈與型有價證券信託」，善用各項投資的免稅額度，不僅能聰明報稅省荷包，更有機會活化資產現金流。

根據所得基本稅額條例，海外所得屬於「最低稅負制」之指定稅基之一，依規定計算之基本稅額與個人的一般所得稅額來比較，取其高者來繳納。投資人可適度布局海外金融商品，包括基金、債券、外國股票及各種境外結構型商品等，海外所得家戶合計未達新臺幣100萬元者，免計入基本所得額、亦無須申報，更擁有基本所得額670萬元的免稅額度。劉熾原建議，投資人可以重新檢視自己的收入來源及投資部位，在評估匯率風險後，適時藉由轉換金融商品標的提高海外所得比重。

至於海外所得已超過免稅額度或綜所稅率較高的投資人，劉熾原建議可以適度配置分離課稅的金融商品做為投資標的，如公債、公司債及金融債券等金融商品，相關利息僅須繳納10%之所得稅，且該所得不須再併計綜合所得總額課稅，進而達到節稅的效果。

如果是資金比重配置在台股市場為重、高股利收入的投資人，儘管投資人可以擇優申報股利所得分開計算或合併計算，但對於高所得級距的個人而言，即使採分開計算，稅率仍高達28%。針對此類型投資人，劉熾原建議可以運用「贈與型有價證券信託」，以本金自益、孳息他益架構，達到合法節稅目的外，也有助於資產傳承。