台南24歲劉姓男子利用代操股票的手法違法吸金高達5億後捲款落跑，日前遭到警方在北市某支店內逮捕，由於受害者眾多，目前完成報案程序的已高達70餘人，其中不乏尚未曝光的道上兄弟，劉男老家大門凌晨遭鄧姓槍手連開5槍後自首，警告意味濃厚，警方調查，這起槍擊布局細膩，鄧男作案後甚至在臉書昭告「你當我傻子，我們讓你看到瘋子」，由於文中有提到大哥教導字眼，警方研判幕後有藏鏡人指使。

涉嫌吸金5億的台南超跑男老家被轟5槍，槍手嗆:我讓你看到瘋子。(民眾提供)

警方調查，鄧男在開槍後，還在臉書發文幹譙劉男為「五億探長」，痛罵劉男詐騙那麼多人的辛苦錢棺材本，還拿去玩女人、玩車、夜店當帥哥。鄧男PO文強調「也許他們無能為力 ，但我大哥教導我，人善被人欺、馬善被人騎」、「你當我們傻子、我們讓你看到瘋子」。

涉嫌吸金5億的台南超跑男老家被轟5槍，槍手嗆:我讓你看到瘋子。(民眾提供)

對於鄧男在開槍後，仍能從容自若地還有心情上臉書抒發心情，警方認為其中必有精心布局，先製造出雙方有恩怨的煙幕彈，且鄧男並未攜帶手機，也試圖製造斷點讓警方認為是自己單獨一人，處處都見斧鑿痕跡。

根據調查，劉姓超跑男的台南老家，凌晨遭一輛黑色休旅車直接撞進車庫，鄧下槍手立刻下車對車庫的大門連開5槍後，自行騎車到警四分局育平派出所自首，自槍稱不滿劉男行為，才到對方家中開槍。

據了解，劉男被控利用代操股票的手法違法吸金，還常在社群網站大秀名車、現金，炫耀績效，導致不少投資人誤信投入資金。近來疑因投資失利捲款落跑，最後在13日時在忠孝東路某飯店逮捕到案，台南地院以逃亡、串供疑慮裁定羈押禁見。

據了解，劉代操股票外，也在台南市區開了2家洗包洗鞋店。大批投資人7、8日晚間前往劉的住家及店面要求歸還資金時，赫然發現大門深鎖、人去樓空，於是分別前往警四分局、一分局報案。

一名被害人控訴，去年中加入劉的股票代操群組，起初獲利確實不錯，於是加碼投入40多萬元資金。後來代操的群組人數不斷增加，最多超過500人。

被害人指出，劉以投資人的資金買賣股票後，先扣除1成手續費及證交稅，每周二再以現金或匯款發放當期盈利；不過隨著股市低迷，近來劉有意改變原來的代操模式，要求簽約同意2年內不得拿回本金，盈利發放也由每周改為每月或每季發放後，部分投資客心生疑慮，陸續要求退還本金，劉卻以金額龐大拖延，進而捲款潛逃。