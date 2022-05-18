綜合外媒報導，克里姆林宮自2月開始俄烏戰爭以來，便極力控制國內對於「特殊軍事行動」的言論，官方媒體也一直播放對俄前線友善的內容；但16日前俄空軍司令上節目卻評估現實情況，警告俄軍的情況將會「越來越糟」，在戰事失利之際又被國際孤立，相對烏克蘭接收西方大批武器，將可以動員多達100萬人；罕見出現直言批評戰爭的行為。

俄羅斯前空防司令霍達仁諾克（Mikhail Khodarenok）16日晚在國營電視台收視率最高的談話性節目之一「60分鐘」（60 Minutes）警告俄軍的戰爭情勢正在惡化，可能變得更糟；他警告烏克蘭接收西方武器將可以動員100萬人，且最重要的是烏軍的鬥志昂揚想保衛國家，他說戰場上的勝利取決於為理想奮鬥和流血的高昂士氣。

談到俄羅斯軍事和政治的問題，他表示:「我們完全處於政治孤立之中，全世界都在反對我們，即使我們不想承認這一點。我們需要解決這個問題情況。」他認為對俄不利的情況是正常的，面對42個國家所組成的聯盟，俄羅斯的軍事技術和資源有限。

Extraordinary exchange on Russian state TV’s top talk show about Ukraine. Military analyst & retired colonel Mikhail Khodarenok tells anchor Olga Skabeyeva “the situation for us will clearly get worse…we’re in total geopolitical isolation…the situation is not normal.” pic.twitter.com/ExMwVDszsk — Steve Rosenberg (@BBCSteveR) May 16, 2022

他堅稱，核武威脅對威懾俄羅斯的敵人無濟於事，事實上，當全世界都在反對克里姆林宮時，「實際上看起來很有趣。」他敦促親克宮立場聞名的主持人斯卡比耶娃（Olga Skabeyeva）不應囫圇吞下「資訊鎮靜劑」，要「明辨軍事政治現實，如果你跨越紅線，歷史現實就會狠狠地教訓我們」。

這不是霍達仁諾克第一次反對戰爭，他在2月戰爭前夕就已經在平面媒體警告過戰爭的後果，他當時表示「與烏克蘭發生武裝衝突不符合國家利益」。