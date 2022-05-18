3年前台鐵曾姓工務員月透過通訊軟體取得女大生的裸照後，因故發生爭執，曾男嗆不見棺材不知淚，將女大生的裸照上網散布，曾男遭判刑1年，交通部也將曾男移送懲戒；懲戒法院認為曾男嚴重損害政府之信譽，情節非輕，判決休職1年。可上訴。

曾男在2019年3月26日利用聊天軟體獲得女大生的信任後，取得她的裸照1張，2天後雙方爭執，他傳訊息恐嚇女大生「看樣子你不見棺材不知淚、我直接給系學會所有人、看他們怎麼流傳、真爽、裡面一定有討厭你的人、讓他們來對付你就好」。

曾男還嗆女大生以後去大學上課、大家只會說那個拍裸照的，「傳給你們系、我歡迎你來告、反正你就身敗名裂、我爽就好、看你以後怎麼待」等訊息，導致女大生心生畏懼。

之後曾男在臉書上尋找與女大生就讀相同學校系所之網友，以臉書帳號傳送女大生的裸照給臉友，稱女大生借錢不還、和系學會的男生是砲友關係等，傳述不實資訊及散布猥褻影像給多數人觀覽，足以貶損女大生名譽，女大生得知後報警處理。

花蓮地檢署起訴後，去年花蓮地方法院依非公務機關未於蒐集特定目的必要範圍內利用個人資料罪判處有期徒刑1年。由於曾男具有公務員身分，交通部將他移送懲戒。

懲戒法院認為，曾男與女性網友交遊之際，未能尊重其人格尊嚴，謹守分際，竟肆意利用任職機關租用網路之公務器材而為傳播裸照等不雅資訊之放蕩行為，致女性網友受到驚嚇，並嚴重損害政府之信譽，情節非輕，判決休職1年。