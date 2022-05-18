俄羅斯入侵烏克蘭引發激烈戰事，歐美國家紛紛發動制裁牽制俄國總統普丁的行動，並尋求降低對俄羅斯能源的依賴，不過普丁也警告，歐洲因烏克蘭問題制裁俄羅斯能源，只會傷害自己，是經濟自殺的行動。

半島電視台報導，即使過去就曾多次警告歐洲制裁俄羅斯能源的後果，但普丁近日再次強調，歐洲國家在美國壓力下對俄羅斯進行制裁，只會造成自身經濟的損害，「歐洲對俄羅斯能源的制裁就是經濟自殺。」

俄烏戰爭爆發後，美國宣布禁運所有俄羅斯能源，歐洲國家態度不一，但降低對俄羅斯能源的依賴程度已成為共識，對此，普丁警告，「出於內部的野心與美國霸權，歐洲正對石油、天然氣市場實施更多制裁，這一切只會導致歐洲出現通貨膨脹。」

普丁表示，「從長遠來看，拒絕俄羅斯能源將使歐洲成為世界上能源成本最高的地方，這就是經濟自殺的行動，且歐洲能源價格上漲將削弱企業的競爭力。」

普丁認為，西方國家不明智的舉動是導致當前能源市場出現混亂的主要原因，「西方低估傳統能源的重要性，俄羅斯將從自身利益出發。」

歐盟委員會提案對俄羅斯發動第六輪制裁，其中包括在年底前全面禁運俄羅斯石油，但此案遭到匈牙利、斯洛伐克等國反對，這讓情況更為詭譎，歐盟27個成員國需一致同意該提案才會生效。

帶頭反對的匈牙利要求更多財政支援與時間來實施石油禁運，立陶宛則回嗆，整個歐盟都被一個成員挾持成為人質，並認為只要給反對的國家淘汰期就夠了；歐盟外交政策負責人Josep Borrell則緩頰，對於禁運石油的行動，一些成員表達困難，因為他們是內陸國家又更加依賴俄羅斯能源，將盡最大努力緩和局勢。