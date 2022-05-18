金剛（本名：李信樵）最近因跟小嫻公開分手一事鬧得沸沸揚揚，然而金剛當年演出戲劇走紅，當紅之際曾到香港發展10年，還在當地交往了擁有F級火辣上圍的陳蕊蕊，一度論及婚嫁，據週刊報導，金剛當時在香港感情發展受關注，知情人稱金剛當時有了陳蕊蕊還不知足，同時還追求「公廁女星」林芊妤（Coffee），更曾讓林芊妤吃飛醋，公開宣示和金剛在家中約會看影片。

41歲金剛過去演出《麻辣鮮師》而廣為人知，2009年他轉到香港無線發展，起初工作量並不多，直到和阮小儀合作《街坊廚神》後才走紅，他受訪時承認前幾年工作難熬，連治裝費都不夠，只能跟朋友借錢過日子，特別點名感謝阮小儀、苗僑偉等人，等到和無線合作10年約滿後，金剛就轉簽給王祖藍，隨後決定回台灣生活，2019年他才發文承認是因為回台工作卡關，為了逃避現實才出去玩，因此常貼出旅行照片。

金剛在香港全盛期每月收入可達400萬台幣，因大陸近年對港、台藝人限制變多，才使他工作變少，才決定回台灣打拚，未料收入銳減，這段期間他常分享旅行照片，金剛回應常聽到有朋友說他過得很爽，常跑去潛水或曬太陽，「其實是因為今年真的不是很好，所以一直離開台北去逃避現實的生活」，並期許能夠少度一點假，多有工作上門。

今(18日)據《鏡週刊》報導，金剛過去感情史豐富，在香港生活時便與36F的女星陳蕊蕊公開交往，但兩人相戀3年，傳聞都是陳蕊蕊負責家裡開銷，知情人更進一步暗示：「知道的是陳蕊蕊都在照顧金剛」，且金剛當時交往陳蕊蕊時還同步追求林芊妤，讓林芊妤曾吃醋，而金剛和陳蕊蕊後來為何分手？友人表示是因這段關係中女生對男生比較好，不僅出手幫忙金剛挺過挫折，「當然也實際應援不少」。