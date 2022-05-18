本土疫情持續升溫，美女主播張齡予自爆快篩陽性！她說一夜過去開始出現沒聲音、喉嚨沙啞刺痛、咳不出的痰、胸悶胸痛、後腦勺痛、全身痠痛無力等6症狀，病程變化快速，比一般感冒嚴重。張齡予說自己打過5劑疫苗，除了3劑新冠疫苗，也打了肺炎鏈球菌、流感疫苗，但感染了就算是輕症還是很不舒服，「大家真的不要再說新冠就是感冒沒什麼了」。據了解，張齡予即將在最近宣布好消息，沒想到遇上確診。

主播張齡予今在臉書分享，昨天播報完晚間新聞以後，感覺自己講話快沒有聲音、發聲也很吃力，還有些咳嗽，回家以後篩檢陽性。而病程變化也很快速，一個晚上過去，她就出現完全沒有聲音、喉嚨沙啞刺痛、咳不出的痰、胸悶胸痛、後腦勺像被棍棒打過腫起來那種痛與全身痠痛無力等6症狀，但她並沒有發燒。

張齡予透露，她本身已經打過3劑新冠疫苗、肺炎肺炎鏈球菌和流感疫苗，但她這次染疫，她個人的感覺是比過去的普通感冒還嚴重，所以大家別再相信「新冠肺炎不過是感冒」的這種話，因為就算只是輕症也很不舒服。

張齡予也呼籲大家快去打疫苗，能打就打、不要再挑了，因為在疫情海嘯下，打疫苗還是目前最有效的對抗方法，我們一起築起更強的防護網，保護自己也保護大家。